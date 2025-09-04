«Me parece magnífico el proyecto de Central Lechera Asturiana»

Jordi Hereu reveló este jueves, en su visita a la planta de Central Lechera Asturiana en Granda (Siero), que es un sector al que ... le tiene especial cariño porque su padre trabajó «toda la vida» en ATO, una de las marcas que pertenece a la compañía asturiana. El ministro de Industria y Turismo quiso conocer de primera mano «un proyecto emblemático» y que la parece «magnífico» como es el que desarrolla la empresa, que está «al servicio del desarrollo territorial de un sector tan importante como el ganadero». Asimismo, elogió que Central Lechera Asturiana es uno de los mejores ejemplos del «valor de la marca como producto diferencial».

El titular de Industria aludió al apoyo que presta el Gobierno de España al sector a través del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) Agro, del que Central Lechera Asturiana es beneficiaria con una aportación superior a los 2,5 millones de euros para descarbonizar y digitalizar sus procesos, como explicó la directora de Sostenibilidad de la compañía, Estefanía Iglesias. Un proyecto en el que colabora con otras empresas lácteas, centros tecnológicos y universidades y que ya está en marcha. Este respaldo gubernamental al sector lácteo «tiene que ver con la autonomía estratégica y con la seguridad alimentaria, además de con la cohesión territorial y social; no es un sector más porque ayuda a vertebrar el territorio», remarcó el ministro. Una actividad económica que es un «pilar fundamental» y a cuya transformación energética y digital contribuye el Ejecutivo «desde las políticas industriales a través del PERTE Agro».

Hereu estuvo acompañado por el presidente de Central Lechera Asturiana, Alberto Álvarez –junto con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez–, en su recorrido por las instalaciones, quien mostró su satisfacción por mostrar al ministro los diferentes proyectos e iniciativas que tiene entre manos, cuyo objetivo es «dar continuidad y futuro a nuestros ganaderos y seguir desarrollando una industria agroganadera sostenible, con productos naturales adaptados a las necesidades de consumo y respetuosas con el medio ambiente».