Alberto Álvarez, Jordi Hereu y José Manuel Flórez, en las instalaciones de Central Lechera. E. P.

«Me parece magnífico el proyecto de Central Lechera Asturiana»

Hereu destaca la labor de la empresa láctea «al servicio del desarrollo territorial de un sector tan importante como es el ganadero»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:59

Jordi Hereu reveló este jueves, en su visita a la planta de Central Lechera Asturiana en Granda (Siero), que es un sector al que ... le tiene especial cariño porque su padre trabajó «toda la vida» en ATO, una de las marcas que pertenece a la compañía asturiana. El ministro de Industria y Turismo quiso conocer de primera mano «un proyecto emblemático» y que la parece «magnífico» como es el que desarrolla la empresa, que está «al servicio del desarrollo territorial de un sector tan importante como el ganadero». Asimismo, elogió que Central Lechera Asturiana es uno de los mejores ejemplos del «valor de la marca como producto diferencial».

