El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona solicita un Uber en Barcelona. EFE

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

Cinco grupos presentan una propuesta de ley que restringirá los servicios de los VTC a trayectos interurbanos y reservados con dos horas de antelación

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:19

Cataluña lleva años tratando de regular la actividad de las VTC (vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify) y está cerca de restringir ... prácticamente al completo su actividad en Barcelona. Este jueves los cinco grupos mayoritarios han registrado una propuesta de ley que tiene este objetivo, reducir la actividad de las VTC en Barcelona a la mínima expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  10. 10 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona