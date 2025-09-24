El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un trabajador sénior enseñando el oficio a una joven. R. C.

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

El ministerio abre la puerta a mantener el recálculo de la pensión con las nuevas cotizaciones a quienes se vieron forzados al retiro, pero no de forma generalizada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:00

La nueva jubilación flexible que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas será más rentable que ahora para el pensionista durante el tiempo que ... esté trabajando pero, en cambio, menos que en la actualidad cuando vuelva a desactivarse. Este es el punto débil que esconde la reforma que acomete el Ministerio de Seguridad Social para culminar con las mejoras en la compatibilidad entre empleo y pensión y el motivo por el que los sindicatos cargan contra estos cambios que consideran son «fruto de la precipitación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo

La jubilación flexible que plantea Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo