El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra Elma Saiz posa para este periódico. Antonio López

Elma Saiz

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
«No temo ningún examen. Sigo convencida de que no habrá ajustes en las pensiones»

Promete que no habrá ningún recorte en la nueva jubilación flexible y que ampliará pronto la contratación de extranjeros en origen

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:03

Se ha refugiado en la India este verano para meditar y reflexionar, para encontrarse a sí misma. Y ha sido toda una terapia, asegura. Quién ... sabe si allí ha encontrado inspiración para resolver algunas de las cuestiones tan importantes que tiene por delante, como cuadrar las cuentas del sistema de pensiones. Sin embargo, la ministra Elma Saiz (Pamplona, 1975) no se muestra preocupada por el imparable gasto en pensiones porque está segura de que las reformas están funcionando. También porque reconoce que seguirán inyectando dinero en el sistema vía presupuestos al no cubrirse con las cotizaciones. Más incertidumbre tiene en cómo resolver el imparable boom de bajas laborales y para ello han tenido que pedir ayuda a la OCDE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  4. 4

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  5. 5

    Cazas de la OTAN sobrevuelan Polonia para evitar más incursiones de drones rusos
  6. 6 Omar Montes se alza como el plato fuerte de la noche en Oviedo
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8

    Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Escucho un tono al que soy alérgico»
  9. 9

    Adrián Barbón apela al consenso con una derecha «democrática» que rompa el «compadreo» con Vox
  10. 10 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No temo ningún examen. Sigo convencida de que no habrá ajustes en las pensiones»

«No temo ningún examen. Sigo convencida de que no habrá ajustes en las pensiones»