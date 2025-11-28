Las pensiones subirán 41 euros al mes en Asturias en 2026

Paloma Lamadrid Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Los 273.213 pensionistas asturianos (con independencia de la clase de prestación y del régimen de procedencia) cobrarán de media 41,12 euros, hasta los 1.564. Es decir, que percibirán 575,68 euros más al año, distribuidos en 14 pagas. El dato adelantado del IPC de noviembre ha desvelado una de las noticias que más se espera conocer en esta recta final del año: cuánto subirá la nómina de los mayores en 2026. Se elevará «en torno a 2,7%», el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media en España, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El INE publicó este jueves el IPC adelantado de noviembre, que se situó en el 3% tras repuntar en esta recta final de año. Este dato es el que marca el cálculo de cuánto subirá la pensión, que desde 2022 se eleva de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses (de diciembre a noviembre), sin necesidad ya de que sea el Gobierno de turno el que lo decida. No obstante, habrá que esperar a conocer el dato de inflación definitivo el 12 de diciembre para confirmar oficialmente esta subida, pero no suele variar más de una décima al alza o la baja, por lo que apenas tendrá incidencia en la media.

Mayor será la subida para los 185.564 jubilados asturianos, que verán cómo sus nóminas subirán casi 48 euros al mes, hasta rozar los 1.825. En cuanto a la de incapacidad permanente, ascenderá a 1.400 euros tras experimentar un incremento de 36,82. Respecto a la pensión de viudedad, crecerá en 28,96 euros, hasta los 1.101. La paga en favor de familias engordará en 28,14 euros, hasta los 1.070. Mientras que lo de orfandad lo hará en 17,29 euros, hasta los 657.

