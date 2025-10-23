El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Obras de construcción de un edificio. Sonia Tercero

El precio medio de la vivienda en Gijón se sitúa en 167.600 euros, casi 35.500 más que en Oviedo

Mieres registra el importe más bajo, 53.970 euros, de los 429 municipios españoles con más de 20.000 habitantes analizados por el INE

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:13

Comenta

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía por los problemas existentes para acceder a una, sobre todo para los ... más jóvenes. El mercado inmobiliario asturiano ha experimentado un notable auge a raíz de la pandemia, favorecido por unos precios más asequibles que en otros muchos puntos de España pese a la subida registrada por este aumento de la demanda. Según los datos recogidos en la edición de 2025 de los Indicadores Urbanos que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2024, el precio medio de la vivienda en Gijón se sitúa en 167.672 euros, 35.438 más de los 132.234 que anota Oviedo. Por su parte, el promedio en Avilés alcanza los 106.728 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  3. 3 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  6. 6 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  7. 7

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  10. 10

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El precio medio de la vivienda en Gijón se sitúa en 167.600 euros, casi 35.500 más que en Oviedo

El precio medio de la vivienda en Gijón se sitúa en 167.600 euros, casi 35.500 más que en Oviedo