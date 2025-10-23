El precio medio de la vivienda en Gijón se sitúa en 167.600 euros, casi 35.500 más que en Oviedo

La vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía por los problemas existentes para acceder a una, sobre todo para los ... más jóvenes. El mercado inmobiliario asturiano ha experimentado un notable auge a raíz de la pandemia, favorecido por unos precios más asequibles que en otros muchos puntos de España pese a la subida registrada por este aumento de la demanda. Según los datos recogidos en la edición de 2025 de los Indicadores Urbanos que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2024, el precio medio de la vivienda en Gijón se sitúa en 167.672 euros, 35.438 más de los 132.234 que anota Oviedo. Por su parte, el promedio en Avilés alcanza los 106.728 euros.

A gran distancia se encuentra Langreo, con 62.363, aunque más asequible aún es el precio medio de la vivienda en Mieres, que se queda en 53.970 euros. De hecho, es el importe más bajo entre los 429 municipios españoles con más de 20.000 habitantes analizados por el INE, mientras que el de Langreo es el antepenúltimo.

Una clasificación que lidera Sant Josep de Sa Talaia, en la isla balear de Ibiza, donde se precisa desembolsar 969.434 euros para adquirir una residencia. Es decir, que sería necesario realizar un esfuerzo económico superior a cuatro veces la media nacional, que es de 205.036 euros. Es la primera vez que este estudio incorpora estos datos, por lo que no es posible hacer la comparación interanual, aunque la tendencia del mercado apunta a incrementos generales.

No obstante, las compraventas en Asturias registraron en agosto la mayor caída entre las comunidades, al desplomarse un 23,2%, hasta las 930, frente a las 1.211 de un año antes. Es un retroceso significativamente mayor que el anotado por el conjunto del país, que registró un descenso del 3,2%, hasta las 47.697 operaciones. La mayor parte de ellas, 747, eran de segunda mano, mientras que las nuevas sumaron 183, tal como publicó ayer el INE, que también difundió las estadísticas relativas a hipotecas firmadas en agosto, con Asturias en el último lugar. En concreto, la bajada fue del 15,6%, hasta las 493 suscripciones, en comparación con el mismo mes de 2024. Contrasta con el crecimiento nacional del 7,5%, que aglutinó 33.271 firmas de créditos hipotecarios. En cambio, la vecina Cantabria ocupa la primera posición, con un alza del 63,8%, hasta las 716.

Alquileres en Asturias

También el órgano estadístico aportó información sobre el precio de los alquileres en los grandes municipios. Los cinco concejos asturianos incluidos en el estudio presentan cifras por debajo de la media nacional, que se sitúa en 649 euros mensuales. Entre ellos, al igual que ocurre con las viviendas en venta, Gijón es donde se encuentran las cantidades más abultadas, con un promedio de 521 euros. En segunda posición está Oviedo, con 496. Le sigue Avilés, con 426 euros.

Mieres, con un alquiler medio cada mes de 348 euros, y Langreo, con 344, son igualmente los municipios de más de 20.000 habitantes más económicos de la región. Por su parte, Pozuelo de Alarcón (Madrid) registró el más caro, en promedio, de España, con 1.131 euros, mientras que Cieza (Murcia) presentó el más bajo, con 303.