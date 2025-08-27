El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Grúas instaladas para la construcción de un edificio. José Ramón Ladra

Las hipotecas se disparan en Asturias un 29% en el primer semestre hasta la cifra más alta desde 2011

Los altos precios de los alquileres y la bajada de los tipos de interés impulsan la compra de vivienda y con ella la firma de créditos

Noelia A. Erausquin
Edurne Martínez

Noelia A. Erausquin y Edurne Martínez

Gijón | Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas y, con ellas, el de hipotecas. Los datos oficiales más recientes son los que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de créditos de este tipo para la compra de vivienda se disparó un 25% respecto a 2024 a nivel nacional. En Asturias el incremento fue incluso superior, del 29%. En todo el país se formalizaron 243.257 hipotecas, la mayor cifra desde 2011, hace 14 años, en plena burbuja inmobiliaria. En el Principado fueron 4.549, solo superadas también por las de aquel año, cuando se registraron 5.152. Como ejemplo, en 2024 fueron 3.522.

