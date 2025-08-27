Las hipotecas se disparan en Asturias un 29% en el primer semestre hasta la cifra más alta desde 2011

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas y, con ellas, el de hipotecas. Los datos oficiales más recientes son los que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de créditos de este tipo para la compra de vivienda se disparó un 25% respecto a 2024 a nivel nacional. En Asturias el incremento fue incluso superior, del 29%. En todo el país se formalizaron 243.257 hipotecas, la mayor cifra desde 2011, hace 14 años, en plena burbuja inmobiliaria. En el Principado fueron 4.549, solo superadas también por las de aquel año, cuando se registraron 5.152. Como ejemplo, en 2024 fueron 3.522.

Y los datos parecen seguir al alza. Solo en junio, en la región se firmaron 810, en lo que es la cifra más alta para ese mes desde 2010, y un 36,4% más que en el mismo periodo de 2024. En el conjunto del Estado la subida fue del 31,7%, aunque Asturias se queda lejos de las escaladas más fuertes, protagonizadas por Aragón (+96,8%),Extremadura (+65,3%) y Cantabria (+63,3%).

El aumento de los precios y la reducción de los tipos, que hace la financiación más asequible, se deja ver en el importe medio de las hipotecas, que se disparó en junio un 18,5% hasta rozar los 112.000 euros en Asturias, frente a los 94.500 del mismo mes del año anterior. A nivel nacional, siete de cada diez hipotecas en junio se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022, según los datos del INE, que no ofrece cifras regionalizadas sobre este punto. El tipo de interés medio fue del 3% para las variables y del 2,98% para las fijas, mientras que el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años.

Mientras, el precio de la vivienda sube, pero ante la falta de oferta lo hace en una mayor proporción el de los alquileres. Por ello, un reciente informe de Fotocasa revela que tres de cada cuatro españoles consideran que los actuales precios les impulsan a preferir pagar una hipoteca a ser inquilinos. Este porcentaje ha subido cuatro puntos en comparación con el de 2024. «En este contexto, vuelve a coger fuerza el tradicional arraigo por la propiedad en España. No solo se mantiene el sentimiento cultural de ser propietario, sino que además se refuerza la vivienda como vehículo de inversión y como patrimonio para el futuro», señaló la directora de Estudios del portal inmobiliario, María Matos.

Es más, el informe indica que todas las comunidades autónomas han superado el precio máximo histórico de alquiler. Asturias está en el último grupo en llegar a ese récord. Lo hizo el pasado mes de julio, con 11,47 euros el metro cuadrado.