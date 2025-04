Reconoce que no se lo esperaba y quizás por eso lo recibe aún con más ilusión. El presidente y fundador de la multinacional tecnológica asturiana ... Satec (Sistemas Avanzados de Tecnología), Luis Rodríguez-Ovejero (Oviedo, 1951), es el premio José Luis Álvarez Margaride a la Trayectoria Empresarial en su XIV edición, un galardón que destaca el mérito de haber sido pionero del sector TIC en el Principado y haber logrado levantar una gran multinacional con raíces asturianas.

–Felicidades por este premio, en el que sucede a grandes empresarios, los últimos, Víctor Madera y Obdulia Fernández.

–El primer sorprendido soy yo. Me hace mucha ilusión recibir esta consideración, que además viene de mis colegas. No lo esperaba y me llena de satisfacción. El plantel que me precede es insuperable. Esto es un gran honor.

–El jurado valora que Satec se haya convertido en una multinacional, pero no pierda sus raíces. ¿Cómo se consigue?

–Con mucho esfuerzo, ilusión y perseverancia. Este es un premio, como dice, a la trayectoria, a 38 años peleando, resistiendo como empresa asturiana, independiente y familiar.Pero el mérito no es mío, es de la organización que tira del carro. Yo solo llevo el timón, pero hay mucho marinero.

–¿Qué ha sido más difícil, convertirse en una multinacional TIC desde Asturias o mantenerse como una empresa independiente con todas las concentraciones y gigantes que hay en el sector?

–Es más complicado lo segundo. Estar en Asturias no tiene mucha complicación, no implica ningún pasivo. Quizás haya más connotaciones positivas. Es verdad que los clientes están donde están, pero nuestra raíz está en Asturias. Es mucho más difícil mantenernos independientes, aguantando financieramente. El haber logrado esta transición del sector, que es muy compleja, dar una propuesta de valor en un sector tan cambiante, tan frenético.

–En casi cuatro décadas han pasado muchas crisis, pero quizás en los últimos años se hayan concentrado más.

–Se han superado muchas crisis, en realidad todas las empresas pasan por crisis, pero quizás en este sector pasan más de las normales, porque hay mucha velocidad, no solo son crisis financieras, sino de cambios de paradigma.

–Y, ¿cuál es la salud de Satec?

–Satec está bien. Es un sector que vive tiempos convulsos, pero la tecnología está al alza y hay muchas oportunidades, otra cosa es responder. Además, hay mucha competencia. Pero poco a poco todo irá floreciendo.

–¿Les afecta de alguna forma la incertidumbre derivada del contexto geopolítico?

–A nosotros no nos afecta tanto porque, además, no tenemos ninguna actividad en Estados Unidos. Nosotros estamos mucho más en la microeconomía que en la macroeconomía. Los factores geopolíticos importan más a otros sectores de grandes volúmenes, como la industria. A nosotros, no tanto.