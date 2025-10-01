El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Jan Stuhler, ganador del XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica. E. C.

Un trabajo sobre economía laboral y pública, XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica

Josep Oliu, presidente de la entidad catalana, entregará el galardón al catedrático de Economía Jan Stuhler el 7 de octubre en Oviedo

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:30

Jan Stuhler, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido reconocido con el XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación ... Económica por sus análisis empíricos en los campos de la economía laboral y la economía pública, con un enfoque particular en la movilidad intergeneracional. El jurado de esta edición ha destacado que el trabajo de Stuhler «ofrece un análisis detallado de los mecanismos a través de los cuales se transmite la desigualdad a lo largo de varias generaciones, subrayando el papel fundamental de la educación, el entorno familiar y la estructura del mercado laboral». Además, ha puesto de relieve su estudio en profundidad de «la integración de las personas migrantes en el mercado de trabajo y las implicaciones económicas derivadas de los cambios demográficos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  10. 10

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un trabajo sobre economía laboral y pública, XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica

Un trabajo sobre economía laboral y pública, XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica