Un trabajo sobre economía laboral y pública, XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica

Jan Stuhler, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido reconocido con el XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación ... Económica por sus análisis empíricos en los campos de la economía laboral y la economía pública, con un enfoque particular en la movilidad intergeneracional. El jurado de esta edición ha destacado que el trabajo de Stuhler «ofrece un análisis detallado de los mecanismos a través de los cuales se transmite la desigualdad a lo largo de varias generaciones, subrayando el papel fundamental de la educación, el entorno familiar y la estructura del mercado laboral». Además, ha puesto de relieve su estudio en profundidad de «la integración de las personas migrantes en el mercado de trabajo y las implicaciones económicas derivadas de los cambios demográficos».

Stuhler combina herramientas econométricas rigurosas con una mirada «crítica y contextualizada», lo que le ha permitido enriquecer significativamente el debate académico sobre la movilidad social y la equidad, apunta el jurado. Sus contribuciones, reconocidas internacionalmente, constituyen una referencia clave para comprender los procesos de reproducción de la desigualdad y para orientar el diseño de políticas públicas orientadas a promover una mayor igualdad de oportunidades, añade.

Además del desarrollo de métodos empíricos innovadores, Stuhler también analiza el efecto de la inmigración en los mercados laborales: «Aunque la inmigración sigue siendo una cuestión central de política pública, sus implicaciones en el mercado laboral aún no se comprenden del todo. Estos efectos están relacionados con cuestiones más amplias sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y su respuesta ante 'shocks' económicos. Nuestra investigación busca mejorar la validez de las estimaciones causales sobre el impacto de la inmigración y ofrecer una visión más completa de cómo los mercados laborales se ajustan frente a los cambios demográficos e institucionales», explica el galardonado.

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell y de su fundación, ha destacado que este premio, creado en 2001, permite reconocer y dar un impulso a la trayectoria de investigadores en el ámbito de la economía: «Nuestra voluntad es seguir distinguiendo las carreras de investigadores que a través de su trabajo contribuyen al análisis y formulación de alternativas que promueven el bienestar económico y social.» Y ha resaltado que «este premio, a lo largo de sus 24 ediciones, ha contribuido a visibilizar y consolidar investigadores que están marcando el pensamiento económico actual».

Oliu hará entrega del galardón el próximo 7 de octubre en Oviedo en un acto que reunirá a autoridades y destacados directivos del ámbito económico y empresarial. Este premio forma parte del compromiso de la Fundación Banco Sabadell por reconocer el mejor talento investigador y dar relevancia al impacto de sus líneas de investigación para el progreso y bienestar de las personas, junto con sus otros galardones a la investigación, en concreto a la biomédica, las ciencias y la ingeniería y la sostenibilidad marina.

Trayectoria

Stuhler estudió Economía en la Universidad de Bonn y en la University College London, donde obtuvo su doctorado en 2014. Posteriormente se incorporó a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde obtuvo la titularidad en 2017 y fue ascendido a catedrático en 2024. Ha ocupado puestos de investigación como 'visiting scholar' en Harvard University (2017) y como 'visiting professor' y docente de posgrado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el curso 2021/22.

El trabajo de Stuhler ha sido publicado en destacadas revistas académicas, entre ellas Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy y Review of Economic Studies. Actualmente es co-editor de Labour Economics, la revista de la European Association of Labour Economists.