Los afiliados extranjeros se disparan en Asturias casi un 19% en un año y se encaminan a los 30.000

El crecimiento del mercado laboral asturiano se asienta en buena medida en fuerza laboral extranjera. Así lo demuestra la evolución de la afiliación foránea, ... que este jueves ha hecho pública la Seguridad Social. El Principado es la comunidad en la que más ha crecido en el último año la cifra de cotizantes de fuera del país, un 18,8%, al sumar 4.489. Solo en julio, gracias al tirón del verano y la pujanza de sectores como el hostelero, ha aumentado en un 4,38%. En términos absolutos son 1.190 más.

En clave nacional, la subida en el último año ha sido del 6,86%, a pesar de que el pasado mes sufrió un ligero retroceso, del 0,15%. En la evolución asturiana hay que tener en cuenta que la región se quedó al margen de las primeras grandes oleadas de emigración y partía de cifras relativamente bajas de trabajadores procedentes de fuera del país en comparación con otros territorios. De ahí también que las subidas porcentuales puedan ser más llamativas. Como ejemplo, en Murcia, con 7.705 cotizantes extranjeros más en el último año, y por tanto bastantes más que en Asturias, el incremento ha sido del 7,6%. Y lo mismo sucede en Baleares, que sumó 7.642 (+4,92%), o en Aragón, con 6.577 (+5,96%).

Con todo, se muestra un claro cambio de evolución en el mercado laboral de la región, con una mayor presencia de mano de obra foránea. Por ponerlo en contexto, el pasado mes la afiliación creció en 4.446 personas en total, lo que quiere decir que prácticamente uno de cada cuatro empleos creados fue ocupado por un extranjero. Pero, si se va al dato anual, su peso es aún mayor. En el último ejercicio los cotizantes se incrementaron en 7.613, esto implica que prácticamente el 59% correspondió a personas de fuera del país.

De este modo, la cifra total de trabajadores foráneos inscritos en la Seguridad Social se encamina a la cota psicológica de los 30.000, tras alcanzar ya en julio los 28.366, obviamente sin contar aquellos que puedan estar en la economía sumergida, que afecta más a este colectivo, sobre todo a los que no tienen papeles, y se ceba con sectores en los que su presencia es mayoritaria, como el empleo doméstico.

En una entrevista publicada por este periódico la semana pasada la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ya había subrayado la importancia que está adquiriendo la fuerza laboral foránea en la comunidad. «España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro», apuntó este jueves tras darse a conocer las nuevas cifras.

No obstante, a pesar del incremento que se está dando en Asturias, la comunidad es aún la tercera región en la que los trabajadores extranjeros tienen menos peso sobre el total. Son el 7,13% frente al 14,14% nacional. Solo suponen un porcentaje menor en Galicia, 6,94%, y en Extremadura, 4,74%. Por contra, Baleares es la comunidad en la que representan una porción mayor, ya que suponen el 24,32%.

Tanto en el caso nacional como en el Principado, la mayoría de esos trabajadores no son comunitarios. Estos apenas rozan el 25% (son 7.046) en Asturias, mientras que a nivel nacional son el 30,6%.

No es la única diferencia. En el conjunto de España la nacionalidad más abundante entre los trabajadores extranjeros es la marroquí, con 357.492 afiliados; seguida por la rumana, con 342.630; la colombiana, con 250.885, y la italiana, con 214.977. Sin embargo, en el Principado el orden es otro, con mayor presencia de venezolanos (3.580) y colombianos (3.557), seguidos por rumanos (3.152). Después, aunque a gran distancia, se sitúan paraguayos (1.360 )y marroquíes (1.306), y justo por debajo, italianos (1.249). Ligeramente por encima de los mil están los procedentes de Cuba yBrasil y rozando esa cifra, los de Perú y Portugal.

Otra diferencia se encuentra en el peso de hombres y mujeres. En Asturias la proporción de unos y otros está más igualada, con 14.506 varones (51%) por 13.860 féminas (49%), mientras que a nivel nacional ellos suponen el 56% del total.

Por otro lado, la mayoría de los trabajadores extranjeros asentados en el Principado están en el régimen general, más de 23.000, el 25% de ellos ocupados en la hostelería y otro 20% se reparte más o menos de forma similar en comercio, y construcción, a estos se suman otros 2.400 (otro 10%) integrados en el sistema especial para trabajadores del hogar. Asimismo, cerca de 5.000 son autónomos –la nacionalidad china es la que más peso tiene entre ellos–, casi el 20% de estos en el comercio y cerca de otro 18% en la construcción.