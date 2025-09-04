Puente anuncia compras de nuevos trenes para Renfe tras los problemas con los de Talgo

Las incidencias que se están registrando en la red ferroviaria son cada vez más recurrentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, está ya en contacto ... con otros fabricantes después de las importantes incidencias que están registrando los trenes de la serie 106 de Talgo, los denominados Avril. Unas incidencias que han llegado incluso a que Renfe retire la marca 'low cost' Avlo del trayecto Madrid-Barcelona por las fisuras encontradas en varias unidades de los Avril en esta línea. Así lo comentó este jueves en el Congreso en una comparecencia a petición propia para informar de la actual situación de los trenes en España.

El ministro ha estado esta semana visitando la fábrica alemana de Siemens para negociar la compra de nuevos trenes que permita solucionar el problema que han generado las incidencias con los modelos Avril de Talgo: «Estamos trabajando en un plan de adquisición de material rodante», aseguró el ministro durante su comparecencia, y reconoció que están negociando con otros fabricante para ver «qué ofrecen» y así poder establecer «un plan de adquisición» que permita «una flota que no quede obsoleta».

Todo porque Puente tiene claro que las incidencias de los Avril se han debido a un «problema de juventud» a lo que se ha sumado que la flota estaba obsoleta, con ningún tren a estrenar desde hace más de 15 años. Esta «tormenta perfecta» en la que confluyen nuevos trenes con los obsoletos lleva a que el ministro haya anticipado dos años más de incidencias en los trenes. La experiencia tan negativa tras tener que retirar los Avlo de la circulación del Madrid-Barcelona -el trayecto más demandado, con más de 14,6 millones de viajeros en 2024- lleva a Puente a ser «muy cauto». «Yo me las prometía felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto. Me temo que los dos siguientes años vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida«, explicó.