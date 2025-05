Reconocimiento para las empresas «valientes» que innovan en Asturias

Las gradas de la tribuna oeste de El Molinón fueron el sorprendente escenario escogido por Caja Rural de Asturias y CTIC Centro Tecnológico para entregar ... este jueves los quintos Premios Industria 4.0, que conceden en común. La innovación empezaba ya en la organización, que congregó a alrededor de 400 invitados en el templo sportinguista para celebrar el «esfuerzo» de las empresas asturianas por avanzar en la transformación digital y la innovación tecnológica. En esta ocasión, los distinguidos fueron Medioambiental Valledor, Excade, ALSA y Ewala.

«Entendemos que las empresas de Asturias apuestan por la innovación y por la competitividad y debemos estar apoyándolo en el día a día», señaló el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, al tiempo que subrayó que en la entidad bancaria que representa están «muy orgullosos de esta actividad», que ya se sitúa entre los encuentros empresariales de primer orden de la región. En la misma sintonía se expresó el director general de CTIC Centro Tecnológico, Pablo Coca, quien destacó que estos galardones buscan «poner en conocimiento de la sociedad el esfuerzo que están haciendo muchas empresas». En este sentido, puso en valor que el tejido productivo asturiano se apoya en la innovación y las tecnologías digitales «para continuar siendo empresas competitivas», independientemente del tamaño y la actividad, lo que les permite «proyectarse hacia mercados nacionales e internacionales en muchos casos».

Los símiles futbolísticos aliñaron la celebración, como no podía ser de otra manera en semejante escenario. Incluso por parte de un oviedista reconocido como Pedro Luis Fernández. El presidente de General de Alquiler Maquinaria (GAM) fue director general del Real Oviedo entre 1991 y 1996 y, «con toda la deportividad del mundo», aprovechó para desear «una pronta recuperación» al Real Sporting. Más allá del terreno deportivo, quien también fuera presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) elogió a los premiados, porque «innovar, al final, es ser valiente porque conlleva riesgos», ya que supone costes e inversión. Aunque no siempre se logra la victoria, lo importante es «creer en lo que se está haciendo y evitar ser 'resultistas'».

Tras la intervención de Fernández, comenzó la entrega de los galardones. El gerente de Medioambiental Valledor, José Manuel Díaz, fue el encargado de recoger el Premio Industria 4.0 en la categoría de Sector Primario y Agroalimentario por su capacidad para desarrollar e integrar tecnologías propias aplicadas a la gestión forestal. Explicó que los avances en este ámbito «son lentos, es un sector pequeño», de manera que su empresa es «pionera». Su principal esfuerzo es «intentar mecanizar labores que son penosas, para que la vida de las personas que trabajan en el monte sea más llevadera».

En la categoría Industria y Construcción fue galardonada Excade, por su esfuerzo transformador en un sector tradicional. Su director técnico, David Álvarez, indicó que esta empresa familiar dedicada al movimiento de tierras «en los últimos años ha hecho un esfuerzo innovador muy importante en el ámbito tecnológico y en el de la sostenibilidad». Asimismo, hizo hincapié en que «la innovación no garantiza el éxito, pero su ausencia sí que garantiza el fracaso». Los proyectos innovadores, añadió, «muchas veces vienen dados por compañeros que te piden cosas nuevas por necesidades, otras vienen por el propio mercado y la normativa nueva que surge».

Centro de I+D en Asturias

ALSA fue merecedora del premio en la categoría Servicios por su integración de la inteligencia artificial en su labor. También por su compromiso con Asturias a través de la apertura de su centro de innovación hace dos años, el cual «da cobertura mundial» a los proyectos de I+D, como explicó María Ángeles Vicente, responsable del área tecnológica de la compañía. «Nuestro trabajo ahora se centra en tecnologías de inteligencia artificial y cómo podemos aplicar esta tecnología habilitadora para mejorar, por un lado, nuestro servicio al cliente; por otro, todo lo que es la operación y planificación de nuestra flota de más de 7.000 vehículos en todo el mundo y, por último, en los aspectos de seguridad», desgranó.

El jurado también quiso reconocer el saber hacer de la empresa Ewala IT Services, a la que concedió una mención especial en la categoría Sector Servicios, por su apuesta por la ciberseguridad industrial. Su consejero delegado y cofundador, Rubén Fernández, relató que se perciben «muchísimos ataques que no se hacen públicos», ya que una buena parte ni siquiera se notifican si no son de gran entidad. Pero reconoció que los clientes se acercan a Ewala, que tiene cuatro años de existencia, «cuando tienen un susto». Y auguró que, en el corto plazo, se darán más incidentes que afecten a la población en general «porque al final todo está conectado».