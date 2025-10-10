El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torres del tendido eléctrico. D. Arienza

El refuerzo de la red eléctrica en Asturias supondrá un impacto positivo de 925 millones anuales

Las actuaciones incluidas en la nueva planificación en el anillo central conllevarán una inversión de 172,8 millones y de 38,3 en el occidente

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:19

Comenta

El refuerzo de la red de transporte de energía eléctrica es vital para el desarrollo de la industria asturiana y el mayor despliegue de ... las renovables. De ahí la importancia capital de la planificación que el Ministerio para la Transición Ecológica publicó ayer para iniciar el proceso de participación pública, que se prolongará hasta el 16 de diciembre. Las actuaciones previstas en Asturias, que se focalizan en la zona central y el occidente, permitirán dar entrada a nuevos consumidores industriales y facilitar la integración de las fuentes limpias, lo que generará un beneficio socioeconómico de 925,6 millones de euros al año, según los cálculos del departamento que dirige la ministra Sara Aagesen. Es decir, los costes variables de generación ahorrados con el proyecto, entre los que se incluye los beneficios asociados a la resolución de restricciones técnicas, pérdidas del sistema, reducción de vertidos de energía renovable, emisiones de CO2 y energía no servida evitada.

