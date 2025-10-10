El refuerzo de la red eléctrica en Asturias supondrá un impacto positivo de 925 millones anuales

El refuerzo de la red de transporte de energía eléctrica es vital para el desarrollo de la industria asturiana y el mayor despliegue de ... las renovables. De ahí la importancia capital de la planificación que el Ministerio para la Transición Ecológica publicó ayer para iniciar el proceso de participación pública, que se prolongará hasta el 16 de diciembre. Las actuaciones previstas en Asturias, que se focalizan en la zona central y el occidente, permitirán dar entrada a nuevos consumidores industriales y facilitar la integración de las fuentes limpias, lo que generará un beneficio socioeconómico de 925,6 millones de euros al año, según los cálculos del departamento que dirige la ministra Sara Aagesen. Es decir, los costes variables de generación ahorrados con el proyecto, entre los que se incluye los beneficios asociados a la resolución de restricciones técnicas, pérdidas del sistema, reducción de vertidos de energía renovable, emisiones de CO2 y energía no servida evitada.

Ampliar

En concreto, será de 859,5 millones de euros anuales en el denominado anillo central, que comprende el corazón industrial de la región. La inversión prevista para reforzar la red y atender así a las demandas empresariales en esta zona de Asturias supondrá una inversión de 172,8 millones de euros. Las actuaciones planteadas son: nueva subestación de Cardoso (400/220 kV, con un transformador); cambio de tensión de la línea Soto-Tabiella, de 220 kV a 400 kV, pasando a ser Soto-Grado-Cardoso (400 kV) y Cardoso-Tabiella (220 kV); nueva subestación de Reboria (400/220 kV, con dos transformadores); nueva línea Cardoso-Reboria 1 (400 kV); traslado desde la subestación existente de Uninsa (220 kV) a la nueva de Pinzales (220 kV); nuevo doble circuito Reboria-Pinzales (220 kV); nueva subestación del Puerto de Gijón (220 kV), con entrada-salida de la línea Carrio-Uninsa (220 kV); nueva subestación Asturiana (400 kV), con entrada-salida de la línea Soto-Penagos (400 kV), y nuevo doble circuito Reboria-Asturiana (400 kV).

La propuesta diseñada por el ministerio señala que estas infraestructuras «permiten atender nuevos suministros en la zona central de Asturias, tanto para consumidores cuya alimentación por motivos técnicos únicamente puede realizarse desde la red de transporte como para mejorar la interfaz transporte-distribución». Asimismo, recoge que las necesidades asociadas a la transición energética y la electrificación «conllevan nuevas demandas industriales de gran envergadura, de carácter estratégico, con gran capacidad de propulsar el crecimiento económico y el empleo», y esta actuación permite la conexión y eliminación de restricciones técnicas de la zona central de Asturias.

Según detalla Transición Ecológica, se analizaron varias alternativas, de entre las cuales se seleccionó «la que permite minimizar el impacto social y medioambiental mediante la máxima reutilización posible de instalaciones ya existentes y la minimización del desarrollo de nuevas trazas». Respecto a los vertidos de renovables evitados, los cifra en 10,8 millones de MWh/año, y en 3.221 kt/año de emisiones de CO2 que no salen a la atmósfera con el proyecto.

En cuanto a las intervenciones en la zona occidental, supondrán un beneficio socioeconómico de 66,1 millones de euros anuales una vez que se ejecute la inversión prevista, de 38,3 millones. Las actuaciones incluidas en la planificación son: nueva subestación de Abres (400 kV), con entrada-salida de la línea Pesoz-Boimente (400 kV); nueva subestación de Jarrio (400 kV); nuevo doble circuito Abres-Jarrio (400 kV), y ampliación de la subestación de Jarrio (400 kV).

Eólica marina

Este refuerzo de la red en el occidente asturiano permitirá «la conexión de generación renovable terrestre y marina en zonas incluidas como prioritarias en el borrador del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y mejorar la interfaz transporte-distribución». Son, por tanto, medidas clave para el desarrollo de la eólica marina, ya que se prevé un punto de evacuación, lo que facilita la posible materialización de parques de generación en esta parte de la costa. A largo plazo, especifica el documento, este robustecimiento de la red «también posibilitará la conexión de nuevos consumos». Además, la integración adicional de renovables será de 721.568 MWh/año y la disminución prevista de emisiones contaminantes, de 213 kt/año.

En resumen, el borrador de la planificación asigna 78 nuevos puntos de conexión al Principado e incluye la construcción de nueve nuevas subestaciones y actuaciones en otras cinco. De esta manera, Asturias duplicará la capacidad actual de la red eléctrica, y podrá prestar servicio al 150% de la punta de consumo del año pasado, que fue de 1,7 GW. Así, se facilita la materialización de las inversiones anunciadas en la ZALIA y El Musel y sienta las bases para que se ejecute la electrificación de la acería de Arcelor en Avilés.