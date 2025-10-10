Renfe lanza un plan de 1.000 millones de euros para renovar sus talleres y reducir las incidencias Permitirá ahorrar en un 29% las horas que los trenes pasan en los talleres

Renfe ha presentado un plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar su red de talleres y levantar nuevas instalaciones en las que mantener sus trenes de cercanías y media distancia, y los de alta velocidad y mercancías de todos los operadores, con el objetivo de reducir las incidencias.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dado a conocer este viernes el plan desde los talleres que la empresa pública de transporte tiene en Fuencarral, un barrio al norte de Madrid, que precisamente se convertirá en el mayor taller de España dedicado a trenes de servicio público (como los cercanías).

El ministro ha explicado que esta inversión tiene como objetivo «que los trenes fallen menos», lo que repercutirá en un mejor servicio, aunque ha asegurado que el número de incidencias ya se está recudiendo mes a mes.

«Se trata de una apuesta estratégica de la compañía y del Gobierno para apostar por la innovación tecnológica, avanzando en la transformación del sistema ferroviario español. Es la inversión en mantenimiento ferroviario más alto la historia, con el objetivo de mejorar el número de incidencias y la afectación a los pasajeros», ha defendido Puente.

En una presentación previa a la prensa, la Dirección General de Ingeniería y Mantenimiento de Renfe, detalló que este plan de inversiones permitirá mejorar la eficiencia hasta el punto de ahorrar en un 29% la cantidad de horas que se dedican al mantenimiento de los trenes.

Actualmente, la cifra de negocio de esta división de mantenimiento ronda los 600 millones de euros, por lo que ese ahorro se podría traducir en unos 180 millones de euros cada año.

Sin embargo, donde más se notará ese esfuerzo inversor de dinero público será en que los trenes pasarán menos por el taller, por lo que Renfe podrá incrementar las frecuencias y mejorar el servicio, al mismo tiempo que ingresa más por la venta de más billetes.

Nuevos talleres

La inversión se distribuye en 420 millones de euros en talleres que ya se están construyendo o que lo harán próximamente, en 490 millones en estudio (de los que finalmente se usarán unos 300 millones) y en 296 millones en mejorar las instalaciones existentes.

Esta última actuación permitirá modernizar 60 talleres distribuidos por todo el país, incluyendo medidas de eficiencia energética como la instalación de paneles solares, la adaptación a nuevas normativas o adecuación de herramientas como los túneles de lavado de los trenes.

En los talleres de alta velocidad, no solo mantiene sus trenes, sino también los de la competencia como de Ouigo o Iryo, debido a la imposición de la normativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Renfe ingresa unos 10 millones de euros por el alquiler de estas instalaciones.

En este sentido, el plan actuará en los talleres de Sagrera (20 millones, La Sagra (20), Almería (40) o Irún (30), que añadirán nueva capacidad para el mantenimiento de más trenes de hasta 200 metros de largo.

En la parte de servicio público, se actuará en los talleres de Aranjuez (70 millones), Fuencarral (49), Móstoles (51) o Alcalá de Henares (70), en Madrid; o en Ripoll (17), Vilanova i la Gertrú (20), Manresa (40) o Sant Andreu Comtal (solo asumirá la inversión de equipamiento), en Cataluña; mientras que en el resto de España se construirán o modernizarán talleres en Santander (20 millones), Málaga (40), Murcia (40) o Valencia (más de 15 millones).