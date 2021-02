La responsabilidad social empresarial, el único camino para la empresa, en EL COMERCIO

La responsabilidad social empresarial ya no es una opción para las empresas, ni siquiera para las de menor tamaño. En los últimos años se ha convertido en una obligación, pero un mandato que ofrece beneficios para las compañías que apuestan por este compromiso con la sociedad, los trabajadores y también los proveedores. No hay otro camino, según recalca Elena Valderrábano, directora global de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica, y presidenta de Dirse, la primera asociación de profesionales de este sector. «Lo demandan los mercados, fondos de inversión y también el ámbito regulatorio con el reporte no financiero. Es obligatorio gestionar la responsabilidad social empresarial», asegura. Ella será una de las protagonistas esta tarde, a partir de las 19 horas, de la jornada 'La responsabilidad social empresarial: el único camino a seguir', que organiza el diario EL COMERCIO y que podrá verse a través de la página web del diario y también de su Facebook Live.

La jornada tendrá dos partes: una entrevista a Valderrábano, una de las principales profesionales del sector en España, y por otro, una mesa redonda en el que se abordarán ejemplos de éxito de este compromiso empresarial en Asturias y que tendrá como protagonistas a la directora comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, Celia Torío; al vicepresidente de Caja Rural de Asturias, José Manuel Riestra, y al consejero delegado de Cartonajes Vir, Inaciu Iglesias.