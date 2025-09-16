Los salarios en Asturias caen un 1,4% y siguen alejándose de la media nacional

Los salarios en Asturias cayeron entre abril y junio un 1,4% en relación con el mismo período del año pasado, hasta situarse en ... los 2.237 euros brutos mensuales (33,4 menos), según la Encuesta Trimestral Laboral publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Principado es, además, una de las dos únicas comunidades autónomas, junto a Cantabria (-1,2%) en las que se redujeron los costes salariales.

De este modo, la brecha con la media nacional sigue ensanchándose. En el conjunto del país, por su parte, crecieron un 2,7%, hasta situarse en los 2.356 euros brutos mensuales, lo que implica una diferencia de 119 euros. Es decir, los sueldos de la región son un 5,1% inferiores a los del promedio. Hasta hace unos años, la elevada remuneración en la industria y la minería elevaba las cifras y, a su vez, se traducía en las pensiones más altas del país. Esto último, por el momento, se mantiene. Aun así, Asturias es la quinta región con mejores sueldos, tan solo superada por País Vasco (2.588 euros), Navarra (2.607), Cataluña (2.635) y Madrid (2.935), que son las únicas que se elevan por encima de la media.

Los datos del INE desagregados por sectores reflejan que, respecto al año anterior, la mayor caída en los salarios la experimentó la construcción, con un recorte del 9,1%, hasta los 2.259 euros brutos mensuales. En la industria, por su parte, descendieron un 0,9%, con lo que se situan en los 2.790 euros (los más elevados de la región). Por último, los sueldos del sector servicios se contrajeron un 0,6%, hasta los 2.255 euros.

En términos intertrimestrales (comparado con los datos de enero a marzo), no obstante, los salarios crecieron un 11,2%, el tercer incremento más elevado del país tras Aragón (12,3%) y La Rioja (15,7%), y más del doble que el registrado en el resto del país, que fue del 5,5%.

Los salarios, en cualquier caso, forman parte de los costes salariales, que en el Principado sufrieron una contracción en términos anuales del 1%, hasta situarse en los 3.132 euros (31 menos). Se trata de la única región con evolución negativa, mientras que el promedio de comunidades autónomas experimentó un alza del 3%.

A escala nacional, la subida del 3% de los costes laborales, se tradujo en que por primera vez se haya superado los 3.200 euros en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie. También es el dato más alto en el caso de los salarios, que gracias al alza del 2,7% alcanzaron los 2.416 euros por trabajador y mes.

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en industrias extractivas (+6,7%, hasta los 4.864 euros por trabajador y mes) y en el suministro de energía eléctrica y gas (+6,3%, 7.702 euros).

En el otro extremo, los únicos descensos interanuales del coste laboral los experimentaron la Administración Pública, con un retroceso del 0,8%, hasta los 4.028 euros por trabajador y mes, y las actividades artísticas (-4%, hasta 2.176, euros por trabajador y mes).

Además, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,5% en tasa interanual, hasta los 24,99 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3%, hasta los 21,45 euros.