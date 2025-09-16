El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Varios operarios trabajan en la construcción de un edificio. Javier Carrión

Los salarios en Asturias caen un 1,4% y siguen alejándose de la media nacional

La mayor caída la experimenta la construcción, con un recorte del 9,1%, hasta los 2.259 euros brutos mensuales

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:55

Los salarios en Asturias cayeron entre abril y junio un 1,4% en relación con el mismo período del año pasado, hasta situarse en ... los 2.237 euros brutos mensuales (33,4 menos), según la Encuesta Trimestral Laboral publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Principado es, además, una de las dos únicas comunidades autónomas, junto a Cantabria (-1,2%) en las que se redujeron los costes salariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  8. 8

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  9. 9 Amenaza de huelga en los autobuses urbanos de Oviedo en pleno San Mateo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los salarios en Asturias caen un 1,4% y siguen alejándose de la media nacional

Los salarios en Asturias caen un 1,4% y siguen alejándose de la media nacional