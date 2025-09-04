Santa Bárbara defiende que la soberanía estratégica «solo se puede conseguir colaborando y no confrontando»

Santa Bárbara Sistemas (SBS) celebró este jueves en la fábrica de armas de Trubia el Día de la Artillería. Un encuentro en el que ... se dieron cita representantes de más de 300 empresas del sector de la defensa (la mayoría pymes) en España y en el que se quiso mandar un mensaje de unidad a la industria nacional.

«Juntos tenemos las capacidades de hacer grandes cosas y cumplir las expectativas de nuestros clientes», explicó en su intervención el vicepresidente de la compañía, Alejandro Page incidió en que el contexto actual «supone una gran oportunidad, pero también una responsabilidad«. Así, fue claro al afirmar que ese objetivo común solo se puede conseguir colaborando y no confrontando». De hecho, recalcó que ninguna empresa de forma independiente puede ofrecer esas capacidades.

En el futuro, Santa Bárbara se encontrará con la competencia de Indra en el negocio de fabricación de blindados. La multinacional española adquirió a Duro Felguera El Tallerón, en Gijón, para dar el salto a este segmento ante la negativa de General Dynamics de venderle su filial española. Ese choque con el Gobierno (que controla el 28% de Indra) hace unos meses, motivado por deseo del Ejecutivo de crear un 'campeón nacional' de defensa hizo saltar las chispas en el sector, aunque desde entonces las dos partes han rebajado la presión.

En ese escenario, Alejandro Page se mostró seguro respecto a las capacidades que SBS es capaz de ofrecer a España: «Podemos dar la soberanía estratégica y tecnológica que necesita nuestro país«. Y también remarcó la importancia de »entregar en plazo y con calidad para cumplir con las expectativas y con la confianza que los clientes ponen en nosotros«.

Santa Bárbara, además, forma parte de Tess Defence el consorcio encargado del programa VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que acumula varios retrasos. El director de la fábrica de armas de Trubia, Raúl Marcos, aseguró que la compañía está en disposición de entregar 75 de estos vehículos.

Asimismo, Marcos destacó que programas como el Némesis requieren «una soberanía tecnológica e industrial muy avanzada» y, para ello, se necesita la cooperación de toda la cadena de valor. Además, ese tipo de contratos, aseguró, «ayudan a potenciar las empresas, pero también aportan empleo de calidad« y permiten »vertebrar el tejido industrial de aquellas zonas donde desarrollamos nuestras vidas«.

Santa Bárbara, que facturó el año pasado más de 500 millones de euros e involucró a unos mil proveedores (algo más de 200 asturianos), defiende en su Plan Industrial y Tecnológico 2025–2030 «la cohesión territorial y el fortalecimiento del tejido industrial local», con una apuesta por la expansión de su red de colaboradores por todo el territorio nacional.

Al abarrotado taller de Artillería acudieron representantes de la industria, pero también personalidades del mundo empresarial e institucional de la región, como la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; el presidente de Femetal, Antonio Fernández- Escandón; o el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta.

Durante el encuentro, Santa Bárbara elogió a Asturfeito, que actualmente desarrolla los depósitos de combustible de los vehículos de combarte Hunter, y la ensalzó como «una empresa que ha crecido con nosotros». «Santa Barbara nos permitió desarrollarnos en el sector y eso nos facilitó estar homologados por la Armada francesa y también en ciertos proyectos de la Armada inglesa«, agradeció el presidente de la compañía asturiana, Belarmino Feito.