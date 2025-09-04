El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Taller de Artillería de la fábrica de armas de Trubia, durante el Día de la Artillería. E. C.
Industria de defensa en Asturias

Santa Bárbara defiende que la soberanía estratégica «solo se puede conseguir colaborando y no confrontando»

La empresa que gestiona la fábrica de armas de Trubia facturó el año pasado 500 millones de euros e involucró a más de mil proveedores, unos 200 de ellos asturianos

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:06

Santa Bárbara Sistemas (SBS) celebró este jueves en la fábrica de armas de Trubia el Día de la Artillería. Un encuentro en el que ... se dieron cita representantes de más de 300 empresas del sector de la defensa (la mayoría pymes) en España y en el que se quiso mandar un mensaje de unidad a la industria nacional.

