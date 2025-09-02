Santa Bárbara invierte 11,8 millones en lo que va de año en infraestructuras y personal

General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas ha ejecutado, en lo que va de año, inversiones por importe de 11,8 millones ... de euros en sus plantas de Trubia (Oviedo) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en infraestructuras y personal para «adecuarse, prepararse y adelantarse a las capacidades que exigirían los nuevos programas previstos en el Plan Industrial del Gobierno de Seguridad y Defensa», explicó este martes la compañía.

Las inversiones se han centrado en la ampliación de instalaciones, a las que se han añadido más de 10.000 metros cuadrados de capacidad productiva y a las que en breve se agregarán los 7.000 correspondientes al centro logístico de Trubia, ya en ejecución. De esta manera, con 395.000 metros cuadrados de extensión, 102.500 de ellos de espacio para la actividad industrial –70.500 en la planta asturiana–, es «la compañía de su sector con mayor capacidad productiva en España». Asimismo, Santa Bárbara destacó que ha dedicado elevados recursos económicos a la modernización de equipos, digitalización e incorporación de nuevas tecnologías a las plantas españolas, así como a formación y capacitación de la plantilla».

Estas inversiones van acompañadas de un incremento de plantilla de 93 nuevos empleos entre las dos fábricas: 69 con contratos fijos firmados en los siete primeros meses del año y otros 24 ya previstos en próximas fechas, que se añaden a los 1.100 empleados de la plantilla. El Plan Estratégico y Tecnológico para España 2025-2030 de la firma también «ha reforzado la cadena de suministro local» para dar respuesta inmediata al requerimiento de nuevas capacidades de la hoja de ruta del Gobierno.

En este sentido, Santa Bárbara insiste en la cooperación entre las empresas españolas del sector –en alusión al consorcio Tess Defence, que integra junto con Indra, Sapa y EM&E– para contribuir a alcanzar los objetivos del Ejecutivo en tres líneas prioritarias definidas por Moncloa: disponer de tecnologías y capacidades inmediatas, reforzar la cohesión territorial y fomentar el crecimiento y la internacionalización del tejido industrial de seguridad y defensa.

La compañía anunció a principios de agosto que ha fabricado en Trubia 127 barcazas del Dragón 8x8 –programa millonario que ejecuta Tess Defence–, de las cuales 70 incorporan todos los equipamientos que son responsabilidad de Santa Bárbara Sistemas. Es público el interés de Indra por ganar capacidad ante el rechazo de General Dynamics a venderle Santa Bárbara y que se ha materializado en la compra de El Tallerón de Duro Felguera para que sea el centro neurálgico de la nueva división de vehículos militares de tierra.

Precisamente, la fábrica de armas de Trubia acogerá el jueves los actos del Día de la Industria de Artillería Española, en los que participará una amplia representación de pymes de la cadena de suministro de Santa Bárbara, de las que forman parte más de 900 empresas de toda España. Los asistentes podrán visitar las instalaciones, conocer sus capacidades y analizar los programas de artillería que recoge el plan del Gobierno.