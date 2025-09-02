El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Blindados, en la fábrica de armas de Trubia. Pablo Nosti

Santa Bárbara invierte 11,8 millones en lo que va de año en infraestructuras y personal

La fábrica de armas de Trubia acogerá mañana un encuentro con pymes de la cadena de suministro de la compañía de todo el país

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:56

General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas ha ejecutado, en lo que va de año, inversiones por importe de 11,8 millones ... de euros en sus plantas de Trubia (Oviedo) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en infraestructuras y personal para «adecuarse, prepararse y adelantarse a las capacidades que exigirían los nuevos programas previstos en el Plan Industrial del Gobierno de Seguridad y Defensa», explicó este martes la compañía.

