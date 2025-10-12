Los seis hitos de Indra para convertir a Asturias «en un nodo europeo de producción de vehículos blindados»

Una de las aspiraciones del Gobierno de España es la de crear un 'campeón nacional' de la defensa. Una empresa respaldada por el Estado que, ... además de proteger la soberanía industrial estratégica, ejerza como líder del sector y traccione al resto del ecosistema productivo.

Ese 'campeón' no es otro que Indra, que en el último año ha dado pasos de gigante para pasar de ser visto como un integrador de sistemas a convertirse en fabricante de plataformas terrestres, con división propia –Indra Land Vehicles– y una planta en Gijón, en el antiguo Tallerón. Allí se realizará la integración final de los VCR 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra que ahora se fabrican en Trubia bajo el paraguas de Tess Defence. Precisamente la toma de la mayoría de dicho consorcio –formado, además, por Santa Barbara, Sapa y EM&E– fue «el primer paso» de la compañía, que tiene como objetivo convertir Asturias «en un nodo europeo de producción de blindados».

Así, especialmente desde la llegada de Ángel Escribano a la presidencia en enero de este mismo año, la multinacional ha pisado el acelerador y se ha erigido como un actor clave en el sector de la defensa, apostando por «una expansión estratégica y consolidación tecnológica sin precedentes». A lo largo de ese camino, Indra ha llevado a cabo una serie de hitos que la encaminan a convertirse en punta de lanza del sector de la defensa y la ciberseguridad en España, a semejanza de otras empresas de referencia como Rheinmetall en Alemania, Leonardo en Italia o BAE Systems en Reino Unido.

1 Tess Defence

Desde que en 2001 el Gobierno decidió privatizar Santa Bárbara, «General Dynamics ha sido el único proveedor en práctico monopolio de vehículos blindados en España, recuerdan desde Indra. Ahora, «la situación ha cambiado porque hay competencia. Indra está construyendo sus capacidades tecnologías, técnicas y de producción».

2 Fin del «monopolio»

En marzo de este mismo año, Ángel Escribano defendió en el Congreso la necesidad de «recuperar la soberanía industrial en defensa». Y, desde entonces, la multinacional ha avanzado en «la consecución de capacidades tecnológicas y productivas propias, reforzando la soberanía industrial nacional».

3 Soberanía industrial

4 Alianza con Rheinmetall

Unas semanas después, Indra y Rheinmetall firmaron un acuerdo para colaborar en una actualización del Sistema de Combate del carro de combate Leopard 2A6 del Ejército de Tierra, con «tecnologías de vanguardia» preparadas para adaptarse a las futuras soluciones C4I. «Con este acuerdo, se asegura una solución tecnológica 100% europea».

5 El Tallerón

A finales de julio, Indra oficializó la compra de El Tallerón en Gijón por 3,65 millones de euros, con el propósito de transformarla en «una de las fábricas más modernas de Europa en vehículos militares y carros de combate». La operación implica la integración de los 156 empleados que trabajaban para Duro Felguera.

6 Indra Land Vehicles

Apenas unos días después de cerrar la compra de El Tallerón, la compañía semipública –participada en un 28% por el Estado a través de la SEPI– constituyó Indra Land Vehicles, «una división específica con autonomía y dirección propia, que le permite pasar de ser un integrador tecnológico a un fabricante completo de vehículos militares de ruedas y cadenas». La decisión, remarca Indra, tiene como objeto «reducir la alta dependencia exterior que tenía España en este sector».

7 Defensa y tecnología

En apenas un año, Indra ha pasado de ser vista como un integrador de sistemas en construir capacidades avanzadas para el sector de la Defensa. Como respaldo de esta exitosa estrategia, la acción de Indra se ha revalorizado más de un 135% en lo que va de año ante las positivas perspectivas de su negocio que sitúan a Indra como una de las empresas referentes en el sector de la defensa europea.