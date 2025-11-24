El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sede de Telefónica. Reuters

Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

La compañía concretó este lunes la propuesta en tres sociedades y este martes se completará con las otras cuatro para que antes de final de año se alcance un acuerdo con los sindicatos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Telefónica ha comenzado a concretar la cifra de afectados del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para abordar su plan de recorte ... de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. Este lunes la operadora comunicó a tres de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida de 5.040 personas en las tres empresas con las que se ha reunido hoy. Mañana comunicarán la cifra de las otras cuatro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  5. 5 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  6. 6 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  8. 8

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas

Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas