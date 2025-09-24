Tineo acoge el primer laboratorio de hibridación energética de EDP

La presa de La Florida, en Pilotuerto (Tineo), alberga el primer laboratorio de hibridación energética de EDP, en el que confluyen, conectadas a la ... red, generación hidroeléctrica, solar y eólica, y una batería que almacena electricidad. El objetivo es estudiar su funcionamiento para poder escalar el proyecto a otras instalaciones, al mismo tiempo que contribuye a generar energía 100% verde.

Explica la compañía, que ayer presentó este proyecto, que el laboratorio va a permitir probar con un alcance experimental nuevas formas de gestionar los recursos de energía, con lo que se logrará acelerar la transición hacia modelos más sostenibles y resilientes. Lo hará, además, de forma escalable y en un entorno del mercado y el sector energético como el actual, donde cada vez es más necesaria la eficiencia, optimizar los recursos y adaptar la intermitencia de algunas fuentes a las necesidades de los consumidores. Al acto asistió el CEO de EDP en España, Pedro Vasconcelos, así como responsables del proyecto y representantes de las empresas que han colaborado en su puesta en marcha.

La primera y principal fuente generadora de energía de la instalación es una central de hidrotornillos, que ha supuesto una inversión cercana a los tres millones de euros y es uno de los primeros proyectos de transición energética desarrollados por EDP. En los trabajos de construcción y puesta en marcha trabajaron más de 30 personas y se superaron las 12.000 horas de trabajo.

Basada en el Tornillo de Arquímedes, esta es una de las mayores instalaciones del mundo de sus características, con dos hidrotornillos en serie de 19 metros de largo y casi cuatro metros de diámetro cada uno. Para generar energía, aprovecha un caudal máximo de 9.000 litros por segundo del río Narcea, del embalse de Pilotuerto.

Esta tecnología destaca por su fácil implantación, así como por la ausencia de impacto ambiental, ya que no supone derivaciones del agua de los ríos, ni la construcción de nuevas presas o embalses, solo se precisan pequeños saltos preexistentes, que combinados con escalas de peces permiten el paso ascendente y descendente de estos.

La capacidad de generación del laboratorio, que cuenta con una ayuda de 355.000 euros de fondos europeos articulada por el Ministerio para la TransiciónEcológica, alcanza los 718 kW, distribuidos entre los 700 kW de la central con hidrotornillos, una instalación fotovoltaica de 15 kWp y un aerogenerador de 3 kW. En conjunto, el laboratorio puede generar anualmente la energía equivalente al consumo medio de 1.000 hogares (3.500 MWh). A ello se suman, además, las baterías de almacenamiento que cuentan con una capacidad de 84 kWh.

El laboratorio funciona al compás que le marca el sistema de gestión, denominado Enfyo.Este decide mediante diferentes algoritmos y la situación del mercado eléctrico, la tecnología que debe operar en cada momento o si se cargan o descargan las baterías. Con ello, se consiguen maximizar tanto la eficiencia de las fuentes de generación como su aportación al sistema.

Empresa tractora

EDP lidera este proyecto, pero a su vez sirve de compañía tractora del ecosistema innovador en Asturias, ya que colabora en él con Enfasys, Norvento, Taxus y Alisys. Así, la hibridación con la batería de almacenamiento ha sido realizada con Norvento e integra el sistema de gestión energética, desarrollado por Enfasys. Esta investigación ha supuesto una inversión de 310.000 euros y cuenta con financiación pública del Gobierno de Asturias, a través de la Agencia Sekuens.

Además, la energética colabora con Taxus y Alisys en el proyecto Ictioscrew, que consiste en un registro y análisis de la población piscícola que pasa por la instalación, a través de una escala de peces. El objetivo es contabilizar el número, identificar la especie y el estado en el que se encuentran, entre otros parámetros. Esta iniciativa de 380.000 euros de inversión también cuenta con financiación de Sekuens.