El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEO de EDP en España, Pedro Vasconcelos, sexto por la izquierda, junto con responsables del proyecto y representantes de las empresas implicadas. E. C.

Tineo acoge el primer laboratorio de hibridación energética de EDP

La firma ensaya en Asturias cómo combinar de forma eficiente la generación de energía hidroeléctrica, solar y eólica con baterías

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:57

La presa de La Florida, en Pilotuerto (Tineo), alberga el primer laboratorio de hibridación energética de EDP, en el que confluyen, conectadas a la ... red, generación hidroeléctrica, solar y eólica, y una batería que almacena electricidad. El objetivo es estudiar su funcionamiento para poder escalar el proyecto a otras instalaciones, al mismo tiempo que contribuye a generar energía 100% verde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  4. 4 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  5. 5 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  9. 9 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano
  10. 10 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tineo acoge el primer laboratorio de hibridación energética de EDP

Tineo acoge el primer laboratorio de hibridación energética de EDP