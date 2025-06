EDP concluye la conversión a gas del grupo 2 de Aboño y lo pondrá a prueba la próxima semana

EDP avanza en su hoja de ruta para prescindir del carbón este mismo año como se había marcado de objetivo. De hecho, está ultimando la ... obra de conversión a gas del grupo 2 de la térmica Aboño y está previsto que la próxima semana ya lo arranque para realizar las primeras pruebas. Lo desveló ayer el consejero delegado de la compañía, el portugués Miguel Stilwell, en un encuentro con EL COMERCIO en la sede del grupo en Oviedo, pocas horas antes de visitar la central asturiana, «la más emblemática», una de las pocas que aún utilizan este combustible en España. Los planes de la energética lusa pasan por mantener la actividad de la térmica con gas natural y también mediante la revalorización de los gases siderúrgicos que recibe de Arcelor. Mientras, el futuro del grupo 3 de Soto de Ribera y la planta de Los Barrios, en Cádiz, también está fijado: «El camino está claro y estamos trabajando en ello».

El apagón del pasado 28 de abril no cambia en absoluto la estrategia de EDP, que pasa por una apuesta clara por las renovables. Seguir la ruta que marca el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), no solo por una cuestión medioambiental, sino también de competitividad, dado que abaratan la factura eléctrica, y por la necesidad de Europa de avanzar hacia su independencia energética, más aún en el actual contexto geopolítico. De momento, su expansión en Estados Unidos no corre peligro.

No obstante, reconoce Stilwell que el gas natural seguirá siendo un combustible importante durante un periodo de transición que no se atreve a cuantificar, sobre todo, ante un desarrollo lento de las renovables, lastrado en buena medida por una regulación que implica demasiados años de burocracia, algo que países como Alemania han logrado atajar tras el inicio en la guerra de Ucrania. «Ha sido un buen estudiante», expresa el consejero delegado del grupo, mientras que en España, a pesar de las recomendaciones de simplificación de la Comisión Europea, cree que la situación «ha empeorado».

Hacen falta más renovables, sobre todo, fotovoltaica y eólica «onshore», o lo que es lo mismo, terrestre, aclara. La marina, sobre todo la flotante, que es básicamente la que se podría instalar en España, aún presenta grandes desventajas de costes. ¿Y alargar la vida de las nucleares? «Es una cuestión política».

Stilwell, que tiene especial predilección por Asturias, donde EDP tiene su corazón en España, también demanda más almacenamiento energético, sea en forma de baterías, para las que defiende «inversiones masivas», o mediante hidráulica de bombeo. De hecho, la empresa opta a los 354 MW del concurso del nudo de Narcea, para lo que plantea invertir 500 millones en una central reversible en Tineo.

La compañía también apuesta por el hidrógeno verde y, en el Principado, tiene proyectos para las centrales de Aboño y de Soto de Ribera, aunque el despliegue de este vector energético va más lento que las expectativas iniciales. «Nunca tuvimos grandes ilusiones con el ritmo del hidrógeno, se ha pasado de la euforia al otro extremo, la depresión», reconocía Stilwell, que defiende las aplicaciones importantes que tendrá en el futuro, por ejemplo, en la industria. Sin embargo, las decisiones finales de inversión aún no tienen una justificación empresarial, un «business case». No hay una demanda garantizada y los costes son todavía demasiado altos, incluso para planes como el de Aboño, que ha sido doblemente avalado por la Comisión Europea y presenta un alto grado de realismo y madurez. El riesgo, además, es contar con proyectos «parcialmente financiados, pero que ninguno llegue a la meta», una dispersión de ayudas que complica la toma de decisiones final. «Alguien tiene que darle ese apoyo porque es una tecnología nueva y como siempre estas necesitan ajustes para poder arrancar», defiende elCEO de EDP, y recuerda también «que alguien tiene que consumirlo». Esa demanda, tampoco está garantizada.