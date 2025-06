Los trabajadores del parque de carbones de Arcelor amenazan con recrudecer las movilizaciones

El comité de empresa del parque de carbones de Arcelor ha convocado este jueves una concentración ante la portería de las instalaciones, situadas en ... Aboño, para reclamar a la empresa la readmisión de los seis trabajadores despedidos el pasado año por haberse apropiado presuntamente de materiales propiedad de la siderúrgica. Es una de las medidas de protesta que se enmarcan en los paros iniciados el domingo y que se extenderán hasta el día 19. Si la multinacional no acepta su petición, los representantes de la plantilla, pertenecientes a UGT y USO, plantean recrudecer las movilizaciones. «De continuar así, va a repercutir en la producción de las baterías y hornos altos», advierte el secretario de la sección sindical de UGT-FICA en Arcelor Gijón, José Ramón Calleja.

Explica que ya se han emitido dos sentencias favorables a los trabajadores afectados. Una proceden del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, que ha declarado improcedente el despido y otra, del Juzgado de Instrucción número 1, de la misma ciudad, «en la que el juez ha sobreseído el caso, con lo que el trabajador ha quedado absuelto», apunta Calleja, quien recalca que «no hay causas probadas» que justifiquen la acción de la empresa. Los otros cuatro trabajadores están pendientes de que se celebren los correspondientes juicios.

Personas que llevaban «una media de treinta o cuarenta años» en la siderúrgica, algunos de ellos, incluso, en puestos de responsabilidad «y que tiraron mucho de esta empresa en momentos muy complicados». Por ello, el comité denuncia «la forma de actuar de la dirección de Recursos Humanos de Arcelor en Asturias, despidiendo de formar injusta, improcedente y sin causa probada». Así las cosas, UGT y USO consideran que es una ofensiva no solo contra los trabajadores afectados y sus familias, sino «un ataque directo a toda la plantilla» de la multinacional en la región.

«Es bastante chocante esta actitud cuando en los últimos tiempos la empresa ha pedido compromiso y responsabilidad social, y es bastante complicado tener una empresa sólida, estable y con un proyecto industrial de futuro cuando se atropella a los trabajadores que están día a día en las instalaciones, que son el motor principal dela compañía», destaca Calleja. «Si no hay causa, no puede haber despido; no vamos a cambiar justicia por dinero», subraya el secretario de UGT en Arcelor Gijón, al tiempo que advierte que llevarán las movilizaciones «hasta las últimas consecuencias». «Si no readmisión, habrá paros y habrá movilizaciones y una respuesta más contundente. Si no hay justicia laboral, no habrá paz social», sentencia.