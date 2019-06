La 'Marcha del Aluminio' congrega a medio millar de personas frente al Ministerio de Industria Trabajadores de Alcoa, durante la manifestación en Madrid. / Iñaki Martínez El secretario de Estado de Industria recibió a los líderes sindicales tras la manifestación instándoles a una reunión el martes EDUARDO PANEQUE Gijón Lunes, 24 junio 2019, 16:18

Que la manifestación sería un éxito de asistencia parecía probable a juzar por el número de autocares y coches que habían partido de Avilés con destino Madrid a primerísima hora de la mañana. Pero quizá, lo que no confiaban los convocantes es que el secretario de Estado de Industria, Raül Blanco, les recibiría. Los casi 500 asistentes a la marcha no se han ido con una solución, pero sí con la aparente satisfacción de que ha servido para algo. «Queremos que nos digan cómo todo el personal de Alcoa va a tener trabajo», ha subrayado José Manuel de la Uz, presidente del comité de empresa, a voz en grito a los asistentes, a la salida del encuentro. Y matizó que se refería a «trabajo y no empleo» porque lo que quieren garantizar es un plan industrial para toda la plantilla.

De La Uz confirma una reunión de mañana con el Ministerio y Parter, convocada por Industria. Lo ha hecho tras recibirles #MarchaDelAluminiopic.twitter.com/egNmYbX1UC — Eduardo Paneque (@edupaneque) 24 de junio de 2019

La batalla de este lunes había empezado en otra sede, la del PSOE, a donde ocho miembros de la 'Marcha del Aluminio' habían acudido para dejar una camiseta amarilla con el lema 'Asturias no se merece esto' para el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un acto simbólico de protesta minutos antes de poner rumbo al Bernabeu y reunirse con los suyos, con todos esos familiares y compañeros de fábrica que no ven desde hace 12 días y 350 kilómetros que se iniciase la marcha.

Foto de los trabajadores de Alcoa frente a la sede del PSOE en la Calle de Ferraz en Madrid / Iñaki Martinez

Son momentos de euforia contenida, de lágrimas pero también de protesta. La distancia que separa los dos puntos es corto pero la adrenalina de estar con los suyos les da energías para plantarse ante un blindado Ministerio de Industria durante más de una hora. Banderas sindicales pero, sobre todo, muchas banderas de Asturias.

Los trabajadores zarandean las vallas colocadas frente al Ministerio #MarchaDelAluminiopic.twitter.com/cQDhjGmEds — Eduardo Paneque (@edupaneque) 24 de junio de 2019

Mientras eso sucede, y el nerviosismo lleva a derribar algunas vallas de separación -quedó en anécdota-, el secretario de Estado convoca primero a los medios de comunicación presentes. Lo hace para reiterar que «desde que Alcoa anunció el pasado 23 de octubre un expediente de regulación de empleos (ERE) extintivo para esas dos plantas, con la intención de cerrarlas, el Gobierno ha estado con los trabajadores». Acto seguido, convoca al presidente del comité de empresa y los secretarios generales estatales sindicales de Industria. La manifestación ha servido para arrancar el compromiso de una reunión este mismo martes, y previa a la prevista con Alcoa, con el probable inversor, Parter.

La noticia es recibida con júbilo y aplausos. El camino de vuelta a casa, de aquellos que culminaron este domingo las 11 etapas, y los que les acompañeros en esta jornada, será, al menos durante ese trayecto, con la cabeza alta «porque nos hemos dejado la piel por nuestro trabajo», coinciden.