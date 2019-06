La plantilla de Alcoa y el Gobierno se reunirán mañana con Parter para «clarificar» el plan industrial 00:07 Un grupo de trabajadores dejó esta mañana en Ferraz una camiseta de 'Alcoa no se cierra' para hacérsela llegar a Pedro Sánchez. / Iñaki Martínez «A ver si son capaces de garantizarnos que todo el personal va a tener trabajo, no empleo», explica el presidente del comité de Avilés a los trabajadores que están concentrados frente al Ministerio de Industria en Madrid LAURA CASTRO Lunes, 24 junio 2019, 14:17

Habrá reunión con Parter. Era lo que reclamaban los trabajadores de Alcoa ante el desconocimiento y la incertidumbre que les genera el acuerdo de venta de las plantas y con la manifestación de esta mañana y la concentración frente al Ministerio de Industria lo han logrado.

Mañana a las 11 horas, el Gobierno central, Alcoa, los representantes de los trabajadores y el inversor suizo se reunirán para entrar en detalles sobre el futuro del empleo y de la actividad en las factorías de Avilés y La Coruña. Y por la tarde, la plantilla se volverá a reunir con Alcoa para tratar de alcanzar un consenso sobre la ratificación del acuerdo de venta.

«A ver si son capaces de garantizarnos que todo el personal va a tener trabajo, no empleo», apuntó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Avilés, a los trabajadores que estaban concentrados frente al Ministerio de Industria.

Esta es una de las principales preocupaciones que tienen los representantes de la plantilla, pues quieren saber qué va a pasar con los trabajadores que se encargan de las series de electrolisis -el corazón de las plantas y dónde se produce el aluminio primario- hasta que vuelvan a arrancarse. Parter, que ya indicó que no las pondrá en marcha si no hay un precio energético competitivo, asume el compromiso de mantener todos los puestos de trabajo, pero sin la producción de las series no habrá tarea suficiente para todos.