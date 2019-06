Brindis e incertidumbre para concluir la 'Marcha del Aluminio' Foto de familia para concluir la undécima y última etapa. / e.p La úndecima y última etapa unió San Rafael y Collado Villalba EDUARDO PANEQUE Gijón Domingo, 23 junio 2019, 19:13

Y a la undécima llegó a su fin. O casi. Para la prórroga queda la manifestación que partirá del Estadio Santiago Bernabéu este lunes a las 12 horas con destino la sede del Ministerio de Industria. A sus puertas, los trabajadores de Alcoa podrán gritar in situ los mantras que han venido repitiendo estos días: «Maroto da la cara» o «Maroto no te escondas». Porque si ha habido un denominador común durante los casi 350 kilómetros recorridos desde que la 'Marcha del Aluminio' partiese de la planta avilesina el pasado jueves 13, es dirigir las demandas, después críticas y más tarde ira, hacia instancias gubernamentales. Son a ellos a quienes le exigen explicaciones y no a Alcoa con quien aún así afirman «exigiremos que cumplan un futuro mínimo».

Aunque la cita final será mañana y la reunión del comité con la empresa está programada para el martes, el hecho de completar las marchas a pie ya era un pequeño triunfo para los trabajadores. Un motivo para celebrar. «Quiero poder contarle a mi hijo que peleé por mi puesto de trabajo», repetía David Nido. La última etapa, que cubrió las distancias entre San Rafael y Collado Villalba, fue probablemente la más accidentada. Poco hacían prever el desayuno a base de churros caseros en una cafetería del municipio segoviano que venían curvas. Tampoco se intuía tras el saludo del alcalde de El Espinar que su homóloga en destino no estaría para recibirles. La única, junto a Benavente, de todo el recorrido.

El cambio de provincia provocó la segunda confusión. La Guardia Civil dejó de prestar servicio en el Alto del León, al que se subió a fuerte ritmo, y los efectivos madrileños se harían de rogar más de una hora manteniendo parada la Marcha. Otro choque con la autoridad se produjo con los agentes de la policía local de Collado Villalba quienes ofrecieron un 'extra' de visita turística por cuantas carreteras rodean el municipio, paradas en semáforos incluidas.

José Manuel De la Uz, presidente del comité de empresa de Alcoa, hace balance de la #MarchadelAluminio#AlcoNoSeCierrapic.twitter.com/gHHfdkCkMy — Eduardo Paneque (@edupaneque) 23 de junio de 2019

Pero el júbilo de llegar podía con todo. Claro que en meta, la pregunta parecía obligada. Si antes de partir «la mejor noticia era no llegar a Madrid», en palabras de José Manuel de la Uz, presidente del Comité de Empresa, su respuesta valorativa al concluir era: «No tenemos una solución de verdad, es una venda que no da trabajo efectivo a toda la plantilla y queremos garantías de que toda la plantilla podrá seguir trabajando en Alcoa más allá de dos años».