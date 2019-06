Los trabajadores de Alcoa en Avilés no ratifican la venta de las plantas a Parter Participantes en la octava etapa de la Marcha del Aluminio. / e. P. «Solo nos dan la opción de Parter, pero si no conocemos más detalles no ratificamos la venta», expone el comité de empresa EUROPA PRESS Jueves, 20 junio 2019, 21:30

El comité de empresa de Alcoa Avilés no ha ratificado este jueves la venta de las plantas asturianas y gallegas al grupo suizo Parter. «Solo nos dan la opción de Parter, de ahí no salen, que Quantum y las demás no cumplen los requisitos, pero si no conocemos más detalles no ratificamos la venta», ha señalado Daniel Cuartas, vicepresidente del comité de empresa de Avilés, en declaraciones a Europa Press.

Cuartas ha realizado estas declaraciones al término de la reunión de la Comisión de Seguimiento del ERE de Alcoa, donde el gobierno estatal y la empresa ha puesto encima de la mesa la venta al grupo Parter, que asegura la actividad en ambas plantas y durante dos años aseguran dar trabajo a las plantillas actuales.

Los trabajadores no han conseguido que el gobierno y Alcoa revisen la oferta del fondo alemán Quantum. «Sólo Parter cumple los requisitos», han repetido una y otra vez los representantes del gobierno y de Alcoa a los sindicalistas.

Ante esta negativa por parte de los trabajadores la venta se encuentra en «punto muerto» y este viernes se vuelve a reunir la mesa de negociación en Madrid, donde «esperamos que nos den más detalles, para valorarlo, y ver si nos interesa o no la venta a este grupo», ha finalizado Daniel Cuartas.