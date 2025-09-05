CC OO denunciará a Nestlé España por exceder sus facultades de control sobre los emails de sus trabajadores

CC OO denunciará a Nestlé España ante la Audiencia Nacional por exceder sus facultades de control, pues considera que la empresa alimentaria no puede «aniquilar» ... la intimidad de la plantilla, según ha avanzado este viernes el sindicato tras no llegar ambas partes a un acuerdo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La organización sindical ha destacado en un comunicado que las medidas de la multinacional vulnerarían los derechos fundamentales del personal y ha adelantado que el próximo 15 de septiembre implantará nuevas directrices sobre el uso de los recursos tecnológicos.

«Con la excusa de proteger la información sensible, Nestlé España amenaza los derechos de las personas trabajadoras. Al no llegar a un acuerdo esta mañana en el SIMA, CC OO ha decidido llevar el caso ante la Audiencia Nacional. La empresa alimentaria no quiere negociar con las organizaciones sindicales un texto que garantice un equilibrio justo entre los intereses empresariales y los del personal», defiende el sindicato.

En concreto, CC OO ha explicado que Nestlé España quiere eliminar «de un plumazo» la expectativa razonable de intimidad que protege la Ley. «Asegura que el uso de recursos tecnológicos en la empresa no genera derecho alguno de privacidad o confidencialidad a las personas trabajadoras, lo que es contrario al artículo 18.1 de la Constitución, al artículo 87.1 de la Ley Orgánica 3/2018 y a la doctrina jurisprudencial consolidada», ha explicado la organización sindical.

Por eso, CC OO ha decidido denunciar a la compañía y poner el caso en manos de la Audiencia Nacional, dado que esta mañana ha terminado sin acuerdo la segunda mediación que se ha celebrado en el SIMA por este asunto.

La empresa alimentaria entiende, según CC OO, que tiene la potestad de realizar controles aleatorios sobre el contenido de los dispositivos asignados a las personas trabajadoras y a los correos salientes, lo que contraviene el derecho al secreto de las comunicaciones. También afirma que podrá adentrarse en sus cuentas personales, dado que son accesibles desde los sistemas de Nestlé, siendo una posibilidad que, en opinión del sindicato, «supone una intromisión en la esfera más íntima de los trabajadores».

Cambios cosméticos y lesiones «graves»

En la mediación de este viernes, CC OO se lo ha vuelto a recordar a la empresa, como ya lo hizo en el alegato que el sindicato envió a Nestlé España a finales del mes de julio, y al que se adhirieron UGT y CSIF, tras comprobar que eran insuficientes las modificaciones que la multinacional había hecho en su 'Política de Seguridad del Usuario Final'.

Aunque aclaraba algunos aspectos, los cambios eran «meramente cosméticos» y persistían cláusulas que, a juicio del sindicato, lesionaban la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y protección de datos.

CC OO también hizo saber a Nestlé que sus nuevas directrices ignoraban las estrictas obligaciones derivadas del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, recientemente aprobado por el Parlamento Europeo. «Aunque habían sido retocadas ligeramente, mantenían su espíritu de control; introducían peligros adicionales e ignoraban las obligaciones de la nueva legislación», ha criticado el sindicato.