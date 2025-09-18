Díaz contraataca de nuevo y pone en marcha la maquinaria para reformar el despido

Nuevo contraataque de Yolanda Díaz después del varapalo que sufrió en el Congreso su medida estrella, la reducción de la jornada. La vicepresidenta segunda y ... ministra de Trabajo quiere dejar atrás esta derrota y pasa a la acción para sacar adelante otra iniciativa que también fue una promesa de legislatura recogida en el acuerdo firmado con el PSOE: reformar el despido y encarecerlo, ya que ­-a su juicio y también al de los sindicatos- España tiene un despido demasiado barato.

Así, sin más dilación, la ministra pone en marcha la maquinaria para hacer otra ambiciosa reforma que, no obstante, también podrá encontrarse con complicaciones en el Congreso -puesto que la patronal, tal y como sucedió con la reducción de la jornada, está totalmente en contra-, y anunció este jueves que en octubre se convocará la primera mesa de diálogo social «en la historia de la democracia» para reformar el despido restaurativo en España que será, por primera vez «a favor» de los trabajadores.

La titular de Trabajo aprovechó para hacer este anuncio que los sindicatos llevan meses esperando en unas jornadas organizadas por UGT sobre 'Los Nuevos Desafíos de la Prevención. Los accidentes laborales, un drama evitable' este miércoles en Madrid. Tanto UGT como CC OO presentaron sendas denuncias contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por vulnerar la Carta Social Europea al no ser en el país las indemnizaciones por despido improcedente lo suficientemente disuasorias ni reparadoras. Y el Consejo de Europa les dio la razón e instó a España a reformarlo.

Primer sondeo en el Congreso

Precisamente este miércoles el Congreso aprobó una proposición no de ley de Sumar en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente y hacer que éste sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas. La propuesta, sin carácter legislativo, ha conseguido prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; la diputada de Compromís integrada en el Mixto, Águeda Micó; y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida.

Al hilo de este primer sondeo en el Parlamento, Yolanda Díaz aseguró que «ayer el pueblo habló», por lo que en octubre procederá a convocar la primera mesa de diálogo con agentes sociales. «Seguimos ganando derechos en nuestro país», prometió.