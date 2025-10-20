El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestación de los sindicatos R.C.

Díaz inicia la negociación de la reforma del despido sin una propuesta concreta

Los sindicatos critican el «método improvisado» de la primera reunión y exigen una reforma profunda del despido que recuperar los salarios de tramitación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:39

El Ministerio de Trabajo inició este lunes las negociaciones con los agentes sociales para abordar el endurecimiento de la reforma del despido en España. Esta ... reforma, recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar, responde a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este organismo con sede en Estrasburgo condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado) tras las denuncias que fueron presentadas por UGT y CC OO.

