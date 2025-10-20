Díaz inicia la negociación de la reforma del despido sin una propuesta concreta

El Ministerio de Trabajo inició este lunes las negociaciones con los agentes sociales para abordar el endurecimiento de la reforma del despido en España. Esta ... reforma, recogida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar, responde a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este organismo con sede en Estrasburgo condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado) tras las denuncias que fueron presentadas por UGT y CC OO.

Los sindicatos, que han criticado el «método improvisado» -a través de un mensaje WhatsApp- y que el departamento que dirige Yolanda Díaz no presentase una propuesta concreta durante la reunión que ha estado presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, como sí ha hecho con sus propuestas de permisos por fallecimiento y por cuidadso paliativos, y han reclamado un proceso formal de negociación.

Para UGT, la reforma debe garantizar tres aspectos fundamentales: la recuperación de los salarios de tramitación -eliminados en la reforma laboral de 2012-, la posibilidad de readmisión obligatoria del trabajador despedido improcedentemente; y la inclusión de compensaciones por daño moral. Además, defiende introducir una audiencia previa antes del despido y reforzar la protección de quienes denuncien irregularidades o corrupción en las empresas, según explicó a los medios Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT.

Por su parte, Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CC OO, ha subrayado que la reforma debe corregir discriminaciones derivadas de la normativa vigente y adaptarse al ordenamiento europeo y nacional actualizado. Ambas organizaciones elaborarán una propuesta conjunta en las próximas tres semanas para presentar al Ministerio y a las patronales.

Los sindicatos alertan de que la interpretación actual del Tribunal Supremo sobre las resoluciones del CEDS genera inseguridad jurídica, ya que establece que no es necesaria la aplicación directa de estas decisiones por parte de los tribunales españoles. Ante ello, UGT y CC OO han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para asegurar que España cumpla con sus compromisos internacionales.

Luján señaló además que una regulación respetuosa con la normativa europea no solo protege a los trabajadores, sino que también «beneficia a las empresas, al garantizar seguridad jurídica y evitar conflictos judiciales en tribunales de primera y segunda instancia».

Próximos pasos

La próxima mesa de negociación será el 5 de noviembre, donde se abordarán, además, modificaciones en los permisos por duelo y otros cambios en el Estatuto de los Trabajadores.

Tanto UGT como CC OO insisten en que España debe cumplir sus compromisos internacionales y garantizar una protección efectiva frente al despido injustificado, mientras las patronales se muestran reticentes a revisar el actual sistema de indemnizaciones.

No obstante, el inicio estas negociaciones tiene por delante un arduo camino hasta su cristalización teniendo en cuenta que también tiene que pasar por el Congreso de los Diputados a la vista del fracaso parlamentario de otras iniciativas como la reducción de jornada.