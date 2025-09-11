El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EP

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

El endurecimiento del control de la jornada no necesita pasar por el Congreso y la ministra ya trabaja para ponerlo en marcha cuanto antes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:07

Los empresarios ganaron este miércoles una batalla importante, pero se les abre de inmediato otra. La patronal no oculta su sastifacción por el naufragio en el Congreso de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral ... a 37,5 horas semanales. Pero su satisfacción no es plena puesto que en el horizonte cercano se vislumbra otra amenaza del mismo calado o mayor: un registro horario digital que refleje fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Más de 300 millones cada semana, según datos oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  10. 10 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario

Los empresarios temen una revancha de Díaz con la aprobación exprés del registro horario