Dos trabajadores fichan al entrar a su empresa. R. C.

Las empresas tendrán que aplicar en tiempo récord el nuevo registro de jornada digital y con cada pausa detallada

Díaz saca a consulta el borrador de real decreto que entrará en vigor veinte días después de su publicación y que extiende esta obligación a las familias con empleadas del hogar

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

La revancha de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por el naufragio en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, su medida estrella, gana ... enteros. En tiempo récord, en poco menos de un mes, saca toda su artillería para imponer, por la vía de la urgencia, a las empresas un registro de jornada digital, fiable, exhaustivo, con toda una serie de obligaciones nuevas que incluyen detallar infinidad de datos (personales y laborales), así como que sea de acceso inmediato por la inspección de trabajo y por los representantes de los trabajadores.

