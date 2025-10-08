El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Oficina de Correos. EP

El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

La propuesta de Óscar López reduce a dos años el límite para estos contratos, algo que puede dejar sin trabajo de inmediato a más de 150.000 trabajadores

José A. González

José A. González

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Un millón de empleados públicos españoles viven pendientes de Luxemburgo. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará este ... jueves sobre si España vulnera la normativa europea al impedir que los interinos se conviertan en fijos mientras el Gobierno sigue sin dar con la solución para reducir una disparatada tasa de temporalidad, a la cabeza de Europa, y se enfrenta a sanciones millonarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público

El futuro de un millón de interinos se juega en Luxemburgo mientras el Gobierno esquiva la reforma del empleo público