«El Gobierno no estaba preparado para el conflicto de Alcoa y habló sin tener ni idea» José Manuel Gómez de la Uz. / MARIETA José Manuel Gómez de la Uz | Presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés «Si logra un contrato eléctrico bilateral para Alcoa a 15 años vista, se mantendría la actividad y el trabajo para las plantas de Avilés y La Coruña» LAURA CASTRO AVILÉS. Domingo, 6 enero 2019, 04:19

José Manuel Gómez de la Uz (Cudillero, 1976) no se cansa de repetirlo: salvar las plantas de Alcoa depende del Gobierno. Confía en que el martes en la reunión con la empresa el Ejecutivo central marque la línea a seguir para garantizar la actividad y el empleo. De lo contrario, advierte Gómez de la Uz, las movilizaciones «girarán» contra ellos.

-Afrontan ahora la recta final para salvar las plantas. ¿Cómo valora la situación?

-Muy mal. El mayor problema es que no tenemos un interlocutor que nos diga si están haciendo algo. Ni siquiera el Gobierno de Asturias nos transmite si se está acabando el estatuto, ni si hay inversores reales... Uno llega a pensar que entre todos nos están dejando caer.

-¿Cómo están siendo las reuniones con Alcoa?

-Hasta ahora nos hemos centrado en la lectura de su informe técnico, donde justifican los cierres por la sobreproducción de aluminio y la vejez de las plantas. ¿Cómo puede haber sobreproducción en Europa si se importan 3,5 millones de toneladas anuales? La segunda parte es culpa de Alcoa que no hizo inversiones para modernizar las factorías. Llevan años cerrando las plantas y lo han hecho con la complicidad de las directivas. La de Avilés no ha vuelto a aparecer desde que empezamos a quemar neumáticos a la entrada. Llevamos semanas funcionando de manera autónoma, por así decirlo.

-¿Les consuelan los mensajes sin concretar lanzados por la ministra Reyes Maroto?

-El Gobierno lleva poco tiempo y a lo mejor incluso Alcoa aprovechó la situación. No estaban preparados para esto, desconocían el sector del aluminio y hablaron sin saber. Ahora que de verdad ven el calado de esto, están ausentes. Quiero pensar que están buscando una solución que no es fácil y que ahora se ven sobrepasados.

-¿Cree que realmente hay inversores interesados en las plantas?

-Si hay algún inversor que de verdad quiere comprarnos sin tener garantizada la estabilidad energética, miente. O bien Alcoa le va a pagar para que nos cierre o solo quieren una parte de la fábrica que nada tenga que ver con la energía. Río Tinto, que es una de las minerías de bauxita y refinerías más importantes, se está marchando de Europa. A lo mejor la idea es ganar más en otros países donde es más fácil producir.

-¿Más fácil porque no están inmersos en una transición energética?

-Nadie discute que hay que cuidar el planeta, es un debate que está ya fuera de lugar. El tema son las formas. España no es como dice Teresa Ribera un foco de contaminación. No sé por qué este país tiene que ser el primero en enfundarse el traje de menos contaminante. La ministra pone de ejemplo a Francia y a Alemania, pero allí nadie va a tocar aún las nucleares ni la minería. Está claro que hay que hacer algo, pero respetando los tiempos y no imponiendo el pensamiento de alguien que ignora lo que es la economía. No podemos depender solo del turismo, la industria es fundamental para el desarrollo de cualquier país.

-Pero Eropa impone unos plazos...

-Es curioso que en Europa se pueda meter cualquier material sin aranceles, aunque para producirlo se haya contaminado mucho. Dicen que quieren trabajar contra la contaminación global y solo han conseguido que se vaya su industria. Que no digan mentiras, lo que no quieren es la chimenea en Europa y lo demás les da igual. La única forma de que la industria sea menos contaminante y tecnológicamente avanzada es que se quede en Europa.

-Sin embargo, Alcoa prefiere mirar hacia Arabia Saudí... ¿Es una deslocalización?

-Alcoa habla de una sobrecapacidad mundial de aluminio, pero luego están haciendo estudios para aumentar la capacidad productiva de Maaden en 600.000 toneladas, que es prácticamente lo que consume España para el sector del automóvil. Saben que este es un sector en alza, que crecerá un 5% anual en los próximos años según los últimos estudios y por eso quieren ganar peso en un país donde les resulta más fácil producir.

-¿El estatuto de las electrointensivas evitará la fuga de empresas?

-Por sí solo no va a ser suficiente para hacer que sea goloso invertir en España, al menos, en tema de aluminio. Contendrá prácticamente lo que ya existe ahora, las compensaciones por emisiones indirectas de CO2, los peajes, la interrumpibilidad...

-¿Qué le faltaría?

-Debería combinarse con los contratos PPA. Son acuerdos bilaterales entre empresas eléctricas y consumidoras. Por ejemplo, Alcoa ya tiene uno en Noruega y se comprometió durante 15 años a consumir toda la generación eléctrica de un parque eólico. Es algo en lo que hay que ahondar cuanto antes aquí. Estoy seguro de que si el Gobierno logra un contrato eléctrico bilateral para Alcoa a 15 años vista se mantendría la actividad en las plantas.

-El próximo martes habrá reunión entre Industria y Alcoa. ¿Qué espera de este encuentro?

-Ojalá me equivoque, pero no creo que vayan a tener una solución sobre la mesa. Únicamente espero que el Gobierno transmita que de verdad está trabajando y que hay una línea a seguir a partir de ahora. Sino es así, tendremos que girar nuestras protestas contra el Ejecutivo y defendernos con lo poco que nos queda.

-Maroto pone mucho de ejemplo el caso de Vestas. ¿Qué opinión le merece?

- No ha dejado de sacar pecho con ello y me duele solo de pensarlo. Es mentira que solucionaran nada. Lo único que hicieron fue aprovechar la nave que dejaba la multinacional para otra empresa. Solucionarlo habría sido que Vestas se quedara y se construyera otra fábrica al lado para producir lo del nuevo inversor.