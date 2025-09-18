El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnos de un grado de formación profesional, en clase María Guerra

La mitad de las ofertas de empleo se dirigen a titulados en formación profesional

El número de empresas que solicitan este perfil de trabajador se dispara en los dos últimos años y ya se necesitan más del doble que universitarios

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:44

La Formación Profesional se asienta en España como un motor de empleabilidad. Los departamentos de recursos humanos de las empresas buscan estudiantes con este nivel ... formativo para reforzar sus plantillas y casi la mitad de las nuevas ofertas de empleo publicadas busca estos perfiles.

