El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Manifestación de mutualistas reclamando una pasarela al RETA en febrero EP

Los mutualistas se movilizan en Madrid para que la pasarela al RETA cuente todos los años cotizados

La propuesta socialista en tramitación limita la acogida a la pasarela a quienes carezcan del mínimo de 15 años cotizados, estén en activo a 31 de diciembre de 2022 y no sean pensionistas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:59

Los mutualistas profesionales se activan en la calle para que la ley de pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) reconozca todos los años ... cotizados en las mutualidades y las aportaciones hechas sin coeficientes de compensación. Este mecanismo se creó para que profesionales que cotizan en una mutualidad alternativa (por ejemplo, abogados, arquitectos, procuradores, etc.) puedan trasladar parte de sus aportaciones o derechos al sistema público de la Seguridad Social. Pero estos profesionales afectados están dispuestos a llegar a los tribunales y hasta Europa si la futura norma, que ha iniciado la recta final para su aprobación, no permite el reconocimiento íntegro de todos los años cotizados

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  3. 3 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  4. 4

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  5. 5 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero
  6. 6 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo
  7. 7 Atropellan a un hombre y a un niño de tres años cuando iban a coger el autobús en La Tenderina, en Oviedo
  8. 8

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  9. 9 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  10. 10 Pueblos bonitos y mágicos de Asturias para redescubrir en otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los mutualistas se movilizan en Madrid para que la pasarela al RETA cuente todos los años cotizados

Los mutualistas se movilizan en Madrid para que la pasarela al RETA cuente todos los años cotizados