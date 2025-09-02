El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de la construcción, en una obra en Gijón. Damián Arienza

El paro baja en Asturias en el peor agosto para el empleo en España de los últimos seis años

La región suma 131 trabajadores y tiene actualmente 48.298 desempleados, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:46

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 131 personas en agosto en Asturias en relación al mes ... anterior (-0,27%) hasta los 48.298 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de agosto, se acumulan ya seis meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    La educación concertada acepta «un mal acuerdo» y desconvoca la huelga del inicio de curso en Asturias
  7. 7 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  8. 8 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10 La asturiana que celebra sus cien años volando: «A mi edad hay que ser aventurera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El paro baja en Asturias en el peor agosto para el empleo en España de los últimos seis años

El paro baja en Asturias en el peor agosto para el empleo en España de los últimos seis años