La plantilla rechaza la nueva propuesta de Vesuvius porque mantiene el cierre
Jueves, 10 octubre 2019

La reunión celebrada hoy entre los trabajadores y Vesuvius certifica el alejamiento de las posturas, mientras que el reloj no deja de correr. A cuatro días del fin del periodo de consultas del ERE presentado por la empresa, no hay acuerdo entre las partes porque la multinacional no ceja en su empeño de desmantelar las plantas de Langreo y Miranda de Ebro (Burgos), lo que supondría el despido de 111 y 17 trabajadores, respectivamente.

Los representantes de Vesuvius han valorado la propuesta presentada por CC OO, único sindicato con representación en el comité, encaminada a reorganizar la producción de la compañía de piezas refractarias, pero no la aceptaron. Considera que «en la actual situación de la industria del acero resulta difícil adoptar medidas de inversión cuyo resultado sería ampliar capacidades como se describen en dicha propuesta», según han explicado fuentes de la empresa.

A su vez, Vesuvius ha puesto sobre la mesa un nuevo planteamiento. Tras estudiarlo en un receso de varias horas, la plantilla ha decidido rechazarlo porque «sigue en la línea del cierre, la liquidación y los despidos», ha explicado el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, ante la Catedral de Oviedo, donde se ha convocado una concentración en apoyo a los tres trabajadores de Vesuvius encerrados dentro de templo para defender sus puestos de trabajo.

Según ha comentado el portavoz sindical, «están tranquilos» y reciben buen trato por parte de la comunidad religiosa, al tiempo que ha destacado que permanecerán en la Catedral «hasta que el conflicto se resuelva». Mañana tendrá lugar una reunión de la mesa técnica, integrada por los gobiernos autónomico y central, así como por CC OO y la propia empresa, para intentar encontrar una solución. A la misma acudirá el secretario general de Industria, Raül Blanco. Asimismo, el sábado volverán a encontrarse los trabajadores y los representantes de Vesuvius en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).