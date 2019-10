«Nos encerramos en la Catedral por dignidad» Damián Manzano, Juan Manuel Suárez Baragaño, José Manuel Cima y Gerardo Argüelles. Tres trabajadores de Vesuvius permanecerán en el templo «de forma indefinida» | El Arzobispado autoriza la maniobra de los empleados, que siguen los pasos de los cuatro operarios de Duro recluidos hace 23 años PALOMA LAMADRID OVIEDO. Jueves, 10 octubre 2019, 02:48

Un símbolo de Asturias para dar visibilidad a su reivindicación, que no es otra que mantener sus puestos de trabajo en Vesuvius: 111 en Langreo y otros 17 en Miranda de Ebro (Burgos). Ante el inminente fin del plazo de negociación del ERE presentado por la multinacional, el próximo lunes, tres trabajadores se encerraron ayer por la tarde en la Catedral de Oviedo. «De manera indefinida y permanecerán en ella hasta que haya una solución para el actual conflicto», recalcó el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño en el manifiesto leído antes de acceder al templo para acompañar a sus tres compañeros, que aprovecharon la presencia de turistas en la Catedral para entrar sin llamar la atención.

El secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano; el secretario de Acción Sindical, Gerardo Argüelles, y el de Negociación Colectiva, José Manuel Cima, también quisieron estar presentes en la conversación con el deán, Benito Gallego, que no puso obstáculos para que los trabajadores se instalasen en su despacho para que estuviesen algo más cómodos y calientes. «Son pacíficos y razonables», aseguró. Durante su encuentro, recordaron otro encierro en la Catedral, hace casi 23 años, protagonizado por cuatro empleados de Duro Felguera durante 318 días. «Me dicen que no van a llegar a eso en absoluto, que quieren colaborar en todo lo que puedan para que no nos sintamos incómodos», apuntó el deán, que contó con el consentimiento del arzobispo de Oviedo. De hecho, Jesús Sanz Montes, apoyó a la plantilla a través de un tuit: «Estamos cerca de los trabajadores de Vesuvius si arrasa la esperanza con insolidaria lava. Vaya mi cercanía hacia sus familias y mi oración para que se acierta a negociar con eficacia».

El comité de empresa decidió no revelar la identidad de los tres empleados encerrados para protegerles de posibles represalias por parte de Vesuvius. «Estamos aquí encerrados por nuestros puestos de trabajo y nuestra dignidad, no podemos permitir que se rían de Asturias», manifestaron en un vídeo difundido por CC OO de Industria en el que sus rostros permanecían ocultos. Mientras, sus compañeros, en el exterior de la Catedral, instaban a la sociedad y la clase política asturiana a movilizarse. «Quienes cogieron la camiseta de Vesuvius que se la pongan y la empiecen a sudar como la están sudando los tres compañeros que están encerrados», animó Manzano, que achacó este movimiento a «la indignación ante la burla que dura ya casi un mes por parte de Vesuvius».

Para el secretario general de CC OO de Industria, «ha llegado el momento de parar los pies a Vesuvius, que nadie piense que esto es fruto de la desesperación, sino de la convicción». Asimismo, agradeció la colaboración del Arzobispado de Oviedo por facilitar que los trabajadores utilicen la Catedral para difundir sus reclamaciones laborales. «Hacemos un llamamiento a las administraciones y representantes políticos y sociales de todo tipo, en Asturias y fuera de ella, a que intervengan con todas las armas de la ley y la justicia», subrayó Suárez Baragaño.

«Solución negociada»

A la concentración convocada justo tras el encierro también acudió el secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, quien recalcó que el sindicato «está legitimado» para tomar las medidas que entienda que hay que desarrollar para buscar «una solución negociada que ponga fin a esta pesadilla, a un ERE de la vergüenza que no tiene causa ni justificación». Asimismo, aseguró que no van a doblar el pulso a los trabajadores, que están convencidos «de que Vesuvius no se puede cerrar porque es injusto».

En la reunión que se celebrará hoy en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), Zapico señaló que el sindicato va a insistir en la retirada del ERE y en la propuesta presentada días atrás para reorganizar la actividad de las plantas de Vesuvius. «La empresa tiene tecnología puntera y una plantilla flexible para hacer frente a las demandas del mercado, tiene carga de trabajo y beneficios y, por lo tanto, no hay razón alguna para una deslocalización a todas luces injusta», resaltó.

Por su parte, Vesuvius manifestó que no ha recibido ninguna notificación de la autoridad laboral para aplazar el ERE, solo una carta para que ambas partes «reflexionen sobre una posible extensión del periodo de consultas, pero sin especificar ningún periodo de tiempo». Y anunció que hoy dará una respuesta al comité sobre su informe, pero no ampliará el periodo de consultas del ERE.