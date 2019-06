El Principado apoyará la venta de las plantas de Alcoa a Parter por «lealtad institucional» La marcha del aluminio, a su llegada a Arévalo. / E. PANEQUE La multinacional insta a los trabajadores a ratificar el preacuerdo con el fondo suizo de forma inminente, pero estos se niegan LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 21 junio 2019, 03:48

El Principado trató ayer de convencer en un último intento a Alcoa y al Ministerio de Industria para que valorasen la oferta de Quantum, pero no hubo forma. Tanto la multinacional como el Gobierno central se mostraron tajantes en su posición y el Ejecutivo autonómico no pudo más que apoyar la elección de Parter. «En estos momentos es la mejor de las opciones», reconoció Manuel Monterrey, director general de Industria y Telecomunicaciones de Asturias, al término de la reunión mantenida ayer con el Gobierno, Alcoa, la Xunta de Galicia y los Trabajadores. «Apoyaremos esta opción por lealtad institucional y por responsabilidad», remarcó.

Le pidió a Alcoa más explicaciones sobre su rechazo a la oferta de Quantum, pero los representantes de la multinacional se limitaron a repetir los argumentos de la última semana: no ofrece suficientes garantías financieras. Su postura permaneció inamovible a pesar de los intentos de los trabajadores de la factoría de Avilés y del Principado por convencerla de lo contrario. Y finalmente, todos tuvieron que asumir que o las plantas se venden a Parter o Alcoa ejecutará el plan social acordado en enero con las plantillas de Avilés y La Coruña. «Solo hay una oferta sobre la mesa y es la de Parter Capital Group», remarcó ayer Raül Blanco, secretario general de Industria. «Es la única que se está analizando ahora y confío en que en los próximos días se alcance una resolución positiva», añadió.

Para lograrlo, Alcoa exige que los trabajadores ratifiquen el preacuerdo alcanzado con Parter o de lo contrario no habrá venta. «Es su decisión. Ellos querían dar el visto bueno al proceso y ahora la empresa se lo está pidiendo», explicaron fuentes de la multinacional aluminera. Y deben ratificarlo «ya, de manera inminente», para que dé tiempo a ejecutar la venta antes del 30 de junio. El problema es que la plantilla avilesina se niega. «No somos quienes eligieron a Parter y no nos pueden pedir más de lo que ya hemos hecho en todo este proceso», señaló José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de empresa de la factoría asturiana, quien considera que Alcoa «lo único que quiere es evitar repercusiones si finalmente el proyecto de Parter no sale bien».

En términos similares se expresó Alberto Grijalbo (USO), secretario del comité, quien afirmó que «la empresa hizo lo que quería a la hora de elegir y ahora nos pone entre la espada y la pared, cuando nosotros no tenemos nada que ratificar. Ellos sabrán si Parter cumple o no lo que se acordó en enero». En este sentido, la plantilla se muestra recelosa de la oferta del grupo suizo, pues echan en falta un mayor detalle del plan industrial. «Tenemos muchas dudas sobre el futuro que plantean y queremos saber más», apuntó Daniel Cuartas (UGT), vicepresidente del comité avilesino. Esperan poder reunirse con Parter para que les detalle su proyecto, aunque primero deberán volver a hacerlo con Alcoa. Esta tarde la plantilla tratará de llegar a un acuerdo con la aluminera para que o bien acepten la oferta del fondo suizo sin tener que ratificarla o bien les den más garantías. «Si nos dan una solución satisfactoria, que incluya un plan industrial y el mantenimiento del empleo más allá de los próximos dos años, la firmaremos», sentenció Gómez de la Uz.

Sin financiación del Estado

Quantum no ha solicitado ningún tipo de ayuda pública para comprar las factorías de Alcoa en Avilés y La Coruña. Así lo afirmó ayer el grupo alemán en un comunicado en el que insistió en que su proyecto de reindustrialización para las plantas es «potente» y supondría la incorporación de las mismas a un grupo europeo del aluminio «con amplia trayectoria y reconocido prestigio».

En el caso de Avilés aspiraba a crear el primer complejo industrial de reciclaje de aluminio de la Unión Europea. «Se trata de un proyecto moderno, utilizando tecnologías novedosas, con una importante inversión comprometida», defendió el grupo suizo. Así, la planta avilesina debería alcanzar una facturación de 360 millones de euros en la primera fase produciendo unas 188.000 toneladas anuales de aluminio. Contaría con la ventaja de que «tiene el 50% de las ventas aseguradas -unos 180 millones de euros anuales- a las empresas del sector del aluminio» del propio grupo alemán.

En el caso de la factoría gallega, Quantum planteaba impulsar el negocio de la fundición hasta llevarlo a las 90.000 toneladas anuales a la par que reforzaría el negocio de pastas industriales y crearía un parque industrial relacionado con el aluminio y el magnesio para atraer «talento, inversión de terceros e investigación y desarrollo».

Nada de todo esto convenció a Alcoa que insistió ayer en que el fondo suizo «no cumple con los requisitos acordados en la firma del ERE».