El Principado y la Inspección de Trabajo detectan casi 2.000 empleos irregulares

El Principado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han detectado este año en Asturias 1.935 empleos irregulares, lo que supone un ... 127,11% más que el año pasado, cuando se hallaron 852. Este es uno de los datos analizados en la última reunión de la comisión operativa autonómica –presidida por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez–, el órgano conjunto del Ministerio de Trabajo y el Gobierno asturiano en el que se evalúan los resultados de la labor inspectora en la región y se definen las acciones de lucha contra el fraude.

Desde diciembre de 2024 y hasta octubre, los 45 inspectores y subinspectores realizaron 6.119 visitas, de las cuales 821 fueron en horarios especiales. En este periodo, aumentaron los controles nocturnos un 5,7% y un 12% las segundas visitas vinculadas a la seguridad y la salud. En total, se efectuaron 2.680 actuaciones en materia de economía irregular, que además de aflorar cerca de 2.000 empleos sumergidos revelaron 210 infracciones en prestaciones de desempleo y 63 altas de empresas ficticias. Destaca especialmente la detección de empleos irregulares de trabajadores extranjeros, con 212 sanciones por importe de 2,2 millones. Esto supone un aumento del 47,22% en el número de infracciones y del 51,18% en las cuantías de las multas respecto al año pasado.

Dentro del área de Seguridad Social, se produjo un aumento del 14,23% en la cuantía de los expedientes de liquidación de cuotas hasta alcanzar los 13,2 millones. El número de expedientes sancionadores en materia de Seguridad Social se incrementó un 71,26% en comparación con el ejercicio anterior (1.305 infracciones frente a 762) y se duplicó el importe de las sanciones (116,5%), hasta llegar a 5,4 millones. Respecto al área de falsos autónomos, de enero a octubre se detectaron 558 infracciones por un importe de 5,6 millones, lo que ha permitido aflorar 1.147 nuevos empleos.

Uno de los aspectos más relevantes es el creciente número de casos de obstrucción a la labor inspectora, que motivó el levantamiento de 109 actas de infracción por importe de 360.370 euros, frente a las 88 del ejercicio pasado, por 232.000 euros. Estas cifras reflejan un aumento de las actas del 23,86% y del 55,33% en la cuantía de las sanciones.

En relación con los incumplimientos en materia de salarios, el número de infracciones (38) fue inferior al de 2024. No obstante, la cuantía de las sanciones aumentó un 72,7%, hasta los 978.260 euros. De este modo, se recuperó casi un millón en retribuciones no abonadas a los trabajadores. También se llevaron a cabo 513 actuaciones para el control del tiempo de trabajo y las horas extras, que permitieron detectar 136 infracciones y establecer multas por 172.660 euros, así como 191 requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CC OO de Asturias, Damián Manzano, señaló tres cuestiones que preocupan sobremanera al sindicato. La primera, el aumento en los casos de personas extranjeras trabajando en condiciones irregulares, lo cual es «síntoma de la precariedad que existe en determinados sectores». Respecto a la obstrucción a la labor inspectora, pidió «mano dura» contra los empresarios que la ejercen. En cuanto a los «numerosos» falsos autónomos, es un hecho que «contribuye a la precariedad y la siniestralidad».