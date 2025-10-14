El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Elma Saiz durante una sesión de control al Gobierno. Jaime García

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

La propuesta de Elma Saiz provoca un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición de Gobierno

José A. González

José A. González

Martes, 14 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta de ... subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento, de entre 10 y 210 euros, para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para el próximo ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  2. 2 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  5. 5 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  6. 6 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026

El PSOE se queda solo en su propuesta para subir la cuota a los autónomos a partir de 2026