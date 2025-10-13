El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

El Ministerio de Función Pública rechaza la propuesta por «la falta de Presupuestos Generales»

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:48

Comenta

«Si no se cumplen las promesas, continuaremos con las movilizaciones». Con ese toque de atención, los sindicatos mayoritarios de la función pública -CSIF, CCOO ... y UGT- cerraron las manifestaciones que realizaron el pasado mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios