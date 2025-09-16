El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Eduardo Parra

Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»

Los representantes de los trabajadores amenazan con retomar las movilizaciones si continúa el silencio del departamento de Óscar López

José A. González

José A. González

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:40

El malestar entre los sindicatos que representan a la función pública sigue en aumento. La negociación salarial es, probablemente, la reivindicación prioritaria para los más ... de tres millones de empleados públicos, pero cada vez se suman más cuestiones: la regulación de la jubilación parcial, la clasificación profesional de estos trabajadores, la jornada de 35 horas y, por último, la reforma del sistema de oposiciones para acceder a uno de estos puestos. Todos estos temas están sobre la mesa, pero siguen encallados sin lograr avances.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  9. 9

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  10. 10 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»

Los sindicatos, contra la «inacción» del Gobierno: «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios»