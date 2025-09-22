El SEPE abre la puerta a la magia: 7.000 empleos en Disneyland París con sueldo competitivo y alojamiento

El próximo mes de octubre, arranca el 'Casting Tour 2025' para trabajar en Disneyland París: así puedes acceder a la oferta de empleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con la red europea EURES, ha lanzado una de las ofertas laborales más atractivas del año: 7.000 vacantes para trabajar en Disneyland París en áreas como hostelería, restauración, atención al visitante y operación de atracciones. Los contratos, de entre dos y ocho meses, ofrecen jornada completa de 35 horas semanales, dos días libres consecutivos, salario competitivo según convenio y beneficios como alojamiento por unos 400 euros al mes, menús subvencionados a 3 euros y reembolso parcial de transporte.

La selección se celebrará en Sevilla el 14 de octubre de 2025, en el Hotel Meliá Lebreros, dentro del Casting Tour que organiza el parque francés. Para optar, es imprescindible tener nacionalidad de un país de la UE, DNI en vigor y conocimientos de francés (en algunos puestos también inglés).

Más allá de las condiciones económicas, la oferta supone una oportunidad para ganar experiencia internacional en un entorno multicultural, con la posibilidad de prolongar el contrato o acceder a un puesto indefinido en el futuro.

Los perfiles que demandan Camareros

Cocineros

Barman

Empleados polivalentes de restauración

Recepcionistas de restaurante

Camareras de pisos

Recepcionistas de hotel

Vendedores de tienda

Operadores de atracciones

Las entrevistas se realizarán en francés, con nivel exigido adaptado a cada puesto (básico, intermedio o alto) y puede haber una posible evaluación en inglés.

Condiciones de contratación

Solo se podrá contratar a quienes presenten documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea (el NIE por sí solo no es válido).

Contratos indefinidos o de duración determinada de 2 a 8 meses (de marzo a octubre). Jornada completa de 7 horas diarias y 35 horas semanales, con dos días libres consecutivos. Salario competitivo. Alojamiento disponible para el empleado, no incluido en el sueldo (aprox. 400 euros/mes). Comidas no incluidas; Menú disponible en comedor de empresa (aprox. 3 euros). Gastos de transporte reembolsados bajo condiciones, hasta 150 euros.

Para ampliar información, las personas interesadas deben escanear el código QR que aparece en el cartel del evento, donde encontrarán todos los detalles de las ofertas, así como el formulario de suscripción.