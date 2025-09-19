El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
El presidente de EE UU, Donald Trump y su homólogo chino , Xi Jinping EFE

Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín

Los líderes de ambos países han mantenido una llamada telefónica para cerrar los detalles tras el encuentro de sus delegaciones el lunes en Madrid

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:16

El presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, han mantenido este viernes una conversación telefónica que ha servido para confirmar, ... según el presidente de Estados Unidos, que ambos líderes han sellado un «acuerdo» para que la aplicación de vídeos TikTok pueda seguir operando en territorio estadounidense. Para ello han fijado un calendario sobre las próximas reuniones. Primero, se verán en Corea del Sur en octubre, después el dirigente republicano viajará a China «a principios del próximo año» y después Xi visitará Washington «en el momento oportuno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  4. 4 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  5. 5

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  6. 6 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  10. 10 Un saurópodo de más de 20 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín

Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín