El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El vicepresidente ejecutivo de la CE para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné E. P.

La UE apuesta por la contratación pública «para que el acero de Asturias pueda ser competitivo»

Séjourné aboga por incluir cláusulas en las obras de las administraciones para usar material local y evitar así cierres de plantas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:59

Comenta

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, defendió en una intensa visita de dos días ... en Madrid la necesidad de que el Viejo Continente se reindustrialice y mantenga sus sectores estratégicos. Entre ellos, la siderurgia, esencial para la economía comunitaria. En su intervención este jueves en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso y el Senado, el político francés hizo alusión a las plantas de Arcelor en Asturias al hablar de la «paradoja» que se da entre la postura de España –al igual que sucede en el resto de países– de querer mantener su producción con medidas proteccionistas, porque «es parte de su soberanía nacional y no hay acero sin Estado», y el hecho de convivir con un mercado «totalmente libre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  6. 6 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria
  7. 7

    Duro Felguera, al borde del concurso de acreedores si en un mes no se aprueba el plan de viabilidad
  8. 8 Las entradas para el Sporting de Gijón-Racing de Santander, a la venta solo por internet
  9. 9

    «La Policía Local de Avilés puede presumir de tener una plantilla que es espectacular»
  10. 10

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La UE apuesta por la contratación pública «para que el acero de Asturias pueda ser competitivo»

La UE apuesta por la contratación pública «para que el acero de Asturias pueda ser competitivo»