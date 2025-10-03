La UE apuesta por la contratación pública «para que el acero de Asturias pueda ser competitivo»

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, defendió en una intensa visita de dos días ... en Madrid la necesidad de que el Viejo Continente se reindustrialice y mantenga sus sectores estratégicos. Entre ellos, la siderurgia, esencial para la economía comunitaria. En su intervención este jueves en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso y el Senado, el político francés hizo alusión a las plantas de Arcelor en Asturias al hablar de la «paradoja» que se da entre la postura de España –al igual que sucede en el resto de países– de querer mantener su producción con medidas proteccionistas, porque «es parte de su soberanía nacional y no hay acero sin Estado», y el hecho de convivir con un mercado «totalmente libre».

Así, se refirió a que, con estas reglas de juego, China puede ofrecer una tonelada de acero a un precio de entre 200 y 300 euros gracias a las subvenciones estatales, mientras que en Europa se vende a 500 o 600. En este escenario, el acero del continente está en clara desventaja, por lo que es necesario «ver cómo podemos crear demanda interna con la contratación pública y ver cómo el acero de Asturias se pueda también vender en Europa y ser competitivo», señaló Séjourné.

De esta manera, planteó que los contratos que liciten las administraciones públicas incluyan cláusulas que obliguen a las empresas que opten a ellos a incorporar en su proyecto un porcentaje mínimo del «45%, 50% o 60% de acero europeo y verde». El vicepresidente indicó que esta fórmula le parece «un buen compromiso» para salvaguardar la continuidad de las plantas industriales en Europa y, a la vez, mantener un mercado abierto al resto del mundo.

Séjourné había defendido esta misma medida horas antes en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al que acudió el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo. En dicho foro, apuntó que quiere «tener esa discusión de manera muy pragmática en Europa», con el fin de encontrar «un buen método para salvar nuestro sector y nuestras plantas», en un momento en el que «todos los mercados se están cerrando» y los competidores «ponen condiciones muy fuertes en muchos ámbitos de la economía».

En este sentido, Séjourné se mostró firme al asegurar que «tenemos que dejar de lado la ingenuidad de un mercado totalmente abierto» e imponer nuevas condiciones en materia de inversión extranjera directa. A su juicio, esta «debe construir una cadena de valor europea, tener empleos aquí y respetar nuestras normas medioambientales y sociales». La realidad, ahondó, es que la UE «no exige actualmente contrapartes importantes para acceder al mercado único europeo» y es necesario aumentar ese control.

Prefiere esta modalidad de poner condiciones a la inversión foránea antes que la política arancelaria desplegada por Estados Unidos y reconoció que el acuerdo firmado por la UE con este país «no es perfecto, pero protege a las empresas europeas» y garantiza una relación comercial «más favorable» que la que tiene la mayoría de potencias mundiales con la nación que preside Donald Trump.

Desventaja

En esta 'lucha' entre potencias es esencial lograr mantener la competitividad. En este punto, el vicepresidente europeo admitió que, para mejorar, «si hay una cosa que tendríamos que cambiar en Europa es la energía y la capacidad de bajar el precio para todos los sectores». Precisamente, es una de las mayores reclamaciones de la industria asturiana y española: su desventaja por este coste, no solo frente a países extracomunitarios, sino también frente a otros Estados miembros, como Francia y Alemania.

Por su parte, Alejandro Calvo destacó la «relevancia» del debate generado en torno a cuestiones clave para Asturias, como «la soberanía en la producción de acero europeo o en cómo se está trabajando en el mercado único».