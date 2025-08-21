El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches de la marca BYD, en exposición durante la pasada Feria de Muestras, en Gijón. A. García

La venta de coches chinos se dispara en Asturias

Hasta el mes de julio se matricularon en la región 711 turismos procedentes del gigante asiático, con la clara hegemonía de MG y BYD. Han duplicado sus ventas en un año y ya representan el 9% del mercado en Asturias

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:41

Es un fenómeno reciente, pero parece imparable. Los coches procedentes de China se han hecho hueco en el mercado europeo en tiempo récord y cada ... vez es más habitual ver por las carreteras modelos de BYD, MG, Omoda o Jaecoo. En Asturias, sus ventas –de 12 marcas– se han más que duplicado en solo un año y ya representan el 9% del mercado. Según los datos recopilados por las patronales del sector de la automoción –Anfac, Faconauto y Ganvam–, en la región se vendieron 711 turismos chinos entre enero y julio de este año, frente a los 305 del mismo periodo de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  6. 6 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  7. 7

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  8. 8 Libertad provisional para el detenido por la agresión sexual de una joven en Gijón
  9. 9 Rescatan a un padre y una hija perdidos entre la niebla en los Picos de Europa
  10. 10 Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 20 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La venta de coches chinos se dispara en Asturias

La venta de coches chinos se dispara en Asturias