La venta de coches chinos se dispara en Asturias

Es un fenómeno reciente, pero parece imparable. Los coches procedentes de China se han hecho hueco en el mercado europeo en tiempo récord y cada ... vez es más habitual ver por las carreteras modelos de BYD, MG, Omoda o Jaecoo. En Asturias, sus ventas –de 12 marcas– se han más que duplicado en solo un año y ya representan el 9% del mercado. Según los datos recopilados por las patronales del sector de la automoción –Anfac, Faconauto y Ganvam–, en la región se vendieron 711 turismos chinos entre enero y julio de este año, frente a los 305 del mismo periodo de 2024.

Un crecimiento vertiginoso, sobre todo si se tiene en cuenta que en los siete primeros meses de 2021 solo se habían matriculado cinco vehículos con este origen, todos ellos de la marca DFSK (perteneciente a Seres Group). En 2022, la cifra subió tímidamente hasta los ocho turismos –tres de DFSK, uno de Maxus y otro de MG–. En 2023, se dispararon hasta los 181 gracias al auge de esta última, de la que se vendieron 177 turismos. Ese año marca la irrupción de BYD, aunque tan solo con dos unidades vendidas en el periodo analizado. En 2024, solo subió a cinco, mientras que MG se elevó hasta los 246 vehículos matriculados.

Este 2025, BYD experimentó un crecimiento notable, hasta los 158 turismos adquiridos, aunque MG continúa estando por delante, al acumular 273 hasta julio. De hecho, el interés por esta marca la ha llevado a situar su ZS como el séptimo modelo más vendido en Asturias en lo que va de año, con un total de 172 unidades. El éxito de esta marca, propiedad de SAIC Motor, se debe a que ofrece unos precios muy competitivos –con modelos desde 14.000 euros– para el equipamiento que incluye, más completo que el de otros vehículos en la misma franja económica. Además, MG ha desarrollado una hoja de ruta comercial muy intensa en los últimos años y cuenta con una gama de vehículos que permiten acogerse a las ayudas del Plan Moves III, financiado con fondos europeos para promover la movilidad eléctrica.

La citada BYD –cuyos vehículos llegaron a la región a través de Pérez Rumbao, que adquirió en 2024 los concesionarios del Grupo Tartiere– y otras marcas chinas como Omoda (con 87 turismos vendidos este año) o Jaecco –esta última ha irrumpido con 73 matriculaciones en Asturias– han llevado a cabo un plan similar para implantarse en territorio europeo y, a juzgar por los resultados, funciona. Precisamente, una de las claves de la popularidad de los fabricantes chinos es que permiten acceder a vehículos eléctricos a precios más ajustados que los que ofrecen muchos de los europeos. Esto se debe a que China lidera la producción de baterías de litio, el componente más costoso del coche conectado. Esa ventaja supone una gran baza, mientras que Europa, por el contrario, sigue dependiendo del suministro externo, lo que encarece los costes.

Electrificación

A esta expansión de las marcas del gigante asiático ha contribuido de manera decisiva la política industrial del presidente Xi Jinping, que ha regado de subvenciones a las empresas locales para impulsar la economía. Su capacidad para producir a gran escala y la apuesta por la electrificación del transporte –uno de los pilares del plan global de descarbonización de la Unión Europea– también han jugado a favor de las marcas chinas.

No obstante, es una coreana la favorita de los asturianos en lo que va de año, revelan las estadísticas. Hyundai, con 1.142 de los 7.891 turismos matriculados hasta julio, ocupa la primera posición entre las marcas preferidas. Completan el 'top' diez Renault (735 unidades), Toyota (666), Dacia (541), Kia (428), Skoda (415), Citroen (357), Mercedes (346), BMW (321) y Seat (282).