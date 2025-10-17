Veolia, un socio estratégico para la transición energética

SOSTENIBLES Viernes, 17 de octubre 2025, 14:18 Compartir

Veolia es líder en descarbonización, economía circular y gestión optimizada de los recursos; agua, energía y residuos. Con más de 150 años de experiencia liderando la transformación ecológica en España y una red de excelencia de más de 17.000 colaboradores en todo el territorio nacional, ofrece soluciones ambientales innovadoras que impulsan las energías renovables y favorecen el desarrollo sostenible de ciudades, administraciones públicas y comunidades locales.

La compañía, apuesta por la ecología que protege: una visión que reconcilia el progreso humano y la protección del medioambiente en línea con los tres objetivos clave de su programa estratégico GreenUp 2024-2027: descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos.

Como referente en eficiencia energética, Veolia promueve soluciones flexibles de energía local descarbonizada mediante tecnologías renovables para acelerar la transición sostenible de sus clientes. La solar fotovoltaica para la generación de electricidad limpia, habiendo gestionado en 2024 más de 260 instalaciones y 283 MWp de potencia fotovoltaica en gestión y mantenimiento, reduciendo significativamente la dependencia energética de fuentes convencionales; la geotermia que aprovecha el calor del subsuelo para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente durante todo el año, reduciendo el consumo energético hasta en un 70% respecto a sistemas convencionales.

Asimismo, desarrolla soluciones de biomasa, siendo el único gestor energético en España que integra toda la cadena de suministro de la biomasa, desde el bosque hasta las instalaciones finales, transformando residuos forestales, agrícolas y de podas urbanas en energía térmica y eléctrica. En refrigeración industrial, cuenta con experiencia consolidada en el norte de España mediante importantes contratos en sectores estratégicos como la industria alimentaria y naval. Además, está especializada en redes de calor y frío, sistemas que suministran climatización y agua caliente sanitaria a más de 600 clientes mediante bombas de calor distribuidas y, en electrificación y eficiencia energética, desarrolla servicios integrales que incluyen redes de distribución de media y baja tensión y optimización de instalaciones mediante tecnologías eléctricas de última generación, garantizando continuidad de suministro 24/7 y reduciendo la huella de carbono.

Durante el año 2024, ha gestionado más de 10.951 instalaciones en España, logrando una reducción significativa de 179.000 toneladas equivalentes de CO₂ y garantizando suministro continuo para los sectores público y privado.

Con esta trayectoria consolidada, Veolia se posiciona como un socio estratégico clave para acelerar la transición energética y construir un futuro más sostenible y resiliente que responda a los desafíos climáticos actuales.

