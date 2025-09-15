El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación por le derecho a la vienda. EP

El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anuncia la puesta en marcha del seguro de impago de renta para jóvenes y nuevas ayudas para la compra de casas en las zonas rurales

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la puesta en marcha de una nueva ayuda para el alquiler con derecho a compra que ... estará dotada con 30.000 euros y destinada a los más jóvenes. Durante su intervención en una reunión del grupo parlamentario socialista, también avanzó otra ayuda de 10.800 euros para la compra de viviendas en las zonas rurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes